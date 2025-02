Les séries les plus attendues de 2025 – 14 titres à ne pas manquer

2024 n’est pas fini, mais l’année 2025 promet déjà une programme d’exception : on vous propose la liste des 14 plus intéressantes à surveiller.

Chaque année propose une poignée de séries capables de marquer durablement les spectateurs, et 2024 n’aura pas fait exception. D’un côté, le public a pu profiter du retour de productions particulièrement appréciées comme The Boys et sa saison 4 ou encore de la deuxième du spin-off House of the Dragon. De l’autre, il y a eu des nouveautés saisissantes, telles que l’impertinent The Gentlemen, mais surtout le (très) récompensé Shogun.

L’année n’est même pas finie, et avec l’automne est encore attendue Dune: Prophecy qui reprendra l’univers du roman du fils de Frank Herbert, auparavant adapté dans les films du même nom de Denis Villeneuve, mais on peut aussi célébrer le retour d’Arcane dans une saison finale qui s’annonce explosive. Difficile de faire mieux ? Pas forcément, car 2025 promet déjà des créations d’exception, et en grand nombre : on a listé ici les 14 meilleures séries à surveiller de près pour l’année prochaine.

14 – Daredevil: Born Again

Le célèbre avocat va revenir dans une nouvelle série qui promet un casting particulièrement apprécié par les fans de Marvel.

Marvel Studios

La série Marvel Daredevil a fait l’unanimité à sa sortie en 2015, et a réussi l’exploit de ne pas subir de baisse de régime avec les saisons qui ont suivi : la version de Matt Murdock interprétée par Charlie Cox s’est imposée comme la meilleure, et son apparition dans Spider-Man: No Way Home avait même été saluée avec bonheur par la communauté de fans.

Sauf qu’après la saison 3, la série Daredevil avait vu son élan coupé net. Annulée en 2018, la série aura laissé de nombreux spectateurs désabusés… jusqu’à l’annonce d’un retour du personnage et de son acteur fétiche. Peu de détails ont été donnés quant à l’intrigue de Daredevil: Born Again, mais si la production réussit à conserver les qualités de sa prédécesseuse, alors elle méritera sans aucun doute le détour.

13 – One Piece Saison 2

Les Chapeaux de Paille sont prêts à lever l’ancre dans une saison 2 de l’adaptation en live-action de One Piece, et les premières nouvelles sont rassurantes.

Netflix

Le pari était risqué : reprendre un véritable pilier du monde des mangas pour se l’approprier et en faire une série en live-action aura certainement fait trembler les innombrables fans de One Piece d’Eiichiro Oda. Mais la création de la série chez Netflix a bénéficié de beaucoup de points positifs, comme la participation du mangaka en personne pour veiller sur le respect attribué à son œuvre, ou encore la prise en compte des déconvenues passées dans les autres adaptations en prises de vue réelle par la plateforme de streaming pour s’efforcer de ne pas répéter les mêmes erreurs.

À la surprise générale, le résultat a été plus que positif, introduisant à l’univers farfelu des pirates des spectateurs qui n’auraient pas tenté l’expérience en manga ou anime, tout en réussissant à ne pas révolter la communauté de fans déjà existante. One Piece a très vite trouvé son public, et la saison 2 a été annoncée sans trop de suspense : pour fêter le début du tournage, la série s’est même permis de teaser l’arrivée de Chopper, la version en CGI du pirate le plus adorable de l’équipage étant attendue au tournant.

12 – Gen V Saison 2

On saura bientôt ce qui est arrivé à Marie Moreau et compagnie : la saison 2 de Gen V sortira en 2025.

amazon mgm studios

Le spin-off de The Boys avait pris au dépourvu de nombreux spectateurs, proposant un nouvel angle d’attaque dans un pays découvrant les véritables origines des superpouvoirs de ses Supers, créés par l’injection de Composé V dans l’organisme de bébés. Les nourrissons ayant bien grandi, il convient désormais de leur offrir une éducation à la hauteur de leurs capacités : c’est au sein de l’université Godolkin que les étudiants évoluent… et sont parfois traités comme des cobayes dans des expériences douloureuses.

La saison 2 de Gen V s’inscrira entre les saisons 4 et 5 de The Boys : les deux séries se répondent, et la première saison du spin-off avait déjà ouvert la voie à l’intrigue du Virus pour le récit de Victoria Neuman. À présent que les super-héros sont bien installés à la Maison Blanche, l’avenir semble toujours plus compromis pour Marie et ses amis, qu’on avait abandonné alors qu’ils étaient enfermés dans une chambre d’hôpital après s’être heurtés à Homelander.

11 – Stranger Things Saison 5

La série phare de Netflix se prépare pour son grand final en 2025 : la saison 5 de Stranger Things sera aussi la dernière.

netflix

Beaucoup de spectateurs auront découvert Netflix avec des séries en particulier, et Stranger Things aura sans conteste été le baptême du feu d’un bon nombre d’abonnés de la plateforme de streaming. Difficile dans ce cas de se dire que cette époque sera bientôt révolue, pourtant la série va bien se conclure dans une saison 5 en 2025.

Les enfants de la première saison ont bien grandi, mais leurs problèmes avec le Monde à l’Envers sont loin d’être finis et vont leur demander un ultime effort avant de franchir la ligne d’arrivée. La série a encore de nombreuses intrigues à résoudre, et le public craint déjà pour le bien-être de certains héros dont l’avenir n’est clairement pas certain.

10 – Black Mirror Saison 7

La technologie est loin d’avoir livré tous ses sombres secrets : Black Mirror s’offre en effet de nouveaux épisodes sur Netflix.

netflix

Le format anthologique de Black Mirror permet de se concentrer sur des histoires courtes mais saisissantes, tout en se concentrant sur la technologie et autres sujets de science-fiction. Et Netflix est loin d’en avoir fini avec sa série, qui aura droit à une septième saison.

Dès le début, Black Mirror a été un véritable phénomène dans le monde des séries, repoussant des limites de bienséance et interrogeant les spectateurs sur leur rapport à la technologie. C’est sans surprise que la création de Charlie Brooker a eu droit à son renouvellement sur Netflix. De nombreux épisodes sont sortis depuis, et l’un des plus iconiques aura même droit à sa suite dans la saison 7 : le public pourra en effet renouer avec l’équipage de l’USS Callister.

9 – Squid Game Saison 3

La saison 2 de Squid Game a posé les fondations de la saison 3, qui clora la série coréenne sur Netflix.

Netflix

Les jeux sont loin d’être faits : alors que la saison 2 a repris en entraînant les spectateurs dans une nouvelle édition du Squid Game, les cartes ont cette fois été rebattues. Gi-hun n’est plus le pitre inoffensif de la première saison de la série de Hwang Dong-hyuk, et compte bien se battre jusqu’au bout pour faire cesser la terrible bataille royale.

Sans trop en révéler pour ne pas gâcher l’expérience, la saison 2 sortie en décembre 2024 a laissé le champ libre pour un troisième chapitre qui aura pour but de conclure Squid Game. Tourné en même temps que sa prédécesseuse, cette saison 3 a passé l’étape de la production, permettant à Netflix de confirmer une diffusion en 2025.

8 – Blade Runner 2099

Blade Runner a eu droit à sa suite Blade Runner 2049, mais pourra également briller avec la série Blade Runner 2099. Et autant dire que le casting donne déjà très envie de replonger dans l’univers sordide adapté du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick.

Sony Pictures/Warner Bros. Pictures

En 1982, le monde découvrait dans le film de Ridley Scott les répliquants, esclaves modernes servant les colons dans l’espace malgré de nombreux points communs avec les humains – certains étant tellement proches de leur créateur qu’on pourrait s’y tromper… Mais le long-métrage ne s’est pas arrêté là, et l’héritage de Rick Deckard continuera au-delà de la suite Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, cette fois dans le format sériel.

Liée au premier film Blade Runner, la série n’a pas encore dévoilé de nombreux détails la concernant, mais le casting suffit à lui seul à générer de l’impatience : de Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) à Hunter Schafer (Euphoria), Blade Runner 2099 s’est offert de beaux noms, à l’image de l’ambition nécessaire pour s’inscrire dans un univers complexe mais très apprécié des fans de science-fiction.

7 – Alien: Earth

Après Alien: Romulus au cinéma en 2024, c’est au tour de la série préquelle Alien: Earth de faire la part belle aux xénomorphes.

FX

Avant qu’Ellen Ripley se confronte au xénomorphe d’Alien: Le huitième passager, la Terre a elle aussi connu la plus grande menace de son histoire. Dans ce préquel prenant le format de série, des soldats et une jeune femme découvrent un vaisseau spatial contenant un terrible secret.

Presque cinquante ans se sont déjà écoulés depuis la sortie du tout premier film Alien de Ridley Scott, mais les xénomorphes n’ont jamais cessé de fasciner le public. Alien: Romulus a été l’une des surprises de l’année 2024, mais le long-métrage de Fede Alvarez est loin d’être le seul à proposer une nouvelle plongée dans les récits oppressants de la saga. Alien: Earth ira même plus loin, rapatriant les bestioles sur la bonne vieille planète Terre.

6 – IT: Welcome to Derry

Ça va faire mal : la terrifiante entité se repaissant de la peur de ses victimes va avoir droit à sa série, dans l’univers des films d’Andy Muschietti.

HBO

27 ans avant les événements de Ça, dans les années 60, la ville de Derry avait déjà été confrontée à des événements étranges et inquiétants dans Welcome to Derry. Une chose les relie : le mystérieux clown Grippe-Sou, créature hantant les lieux et s’amusant à en persécuter les habitants.

Le célèbre roman en diptyque de Stephen King a eu droit à de nouvelles adaptations en 2017 et 2019 par Andy Muschietti, entraînant les spectateurs dans une ville de Derry en proie au clown horrifique. Et autant dire que le vilain a beaucoup plu, au point de convaincre Warner et HBO de miser gros sur la créature : le préquel s’intéressera donc à des événements ayant eu lieu bien avant les aventures désastreuses du Club des Ratés, et donc à la génération précédente à avoir affronté l’entité.

5 – Yellowstone 1923 Saison 2

Les histoires de famille ont commencé il y a bien longtemps pour les Dutton : la saison 2 de 1923 continuera d’en déterrer les secrets en 2025.

paramount network

Alors que la saison 5 de Yellowstone promet de conclure la série principale de Taylor Sheridan, les spectateurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles, les spin-offs étant prêts à prendre le relai et ne pas les abandonner.

Les problèmes des Dutton ne datent pas d’hier : même si la famille a toujours eu un pied dans l’univers de l’élevage, il a fallu relever d’autres défis à d’autres époques. Vol de bétail, sécheresse aussi intense que meurtrière, la période de la Grande Dépression et de la Prohibition aux États-Unis n’a jamais été de tout repos. Mais les membres du clan Dutton savent se battre, et cette génération sait elle aussi y faire. Campée par des acteurs de renom comme Helen Mirren et Harrison Ford, cette partie de la famille dans 1923 n’a pas terminé de fasciner le public de Yellowstone.

4 – Game Of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms

Un nouveau spin-off de Game of Thrones permettra de découvrir de nouveaux aspects du monde inventé par George R.R. Martin, entre deux saisons de House of the Dragon.

HBO

Game of Thrones avait tout cassé à sa sortie en 2011, et a maintenu l’intérêt des fans durant de longues années, jusqu’à un final tumultueux dans la saison 8. Mais une fois l’épopée de la guerre du trône de fer terminée, HBO et l’auteur George R.R. Martin n’ont pas fini de travailler main dans la main. On a déjà eu droit à House of the Dragon, tandis que Warner réfléchit à l’éventualité d’un long-métrage pour le cinéma.

Mais les spin-offs sont loin de s’arrêter là, et parmi les nombreuses autres séries dérivées en cours, l’une d’elles se prépare déjà pour une sortie en 2025 : A Knight of the Seven Kingdoms reprendra le recueil de romans L’Œuf de Dragon, et s’intéressera au chevalier Dunk et son écuyer l’Œuf, en réalité héritier des Targaryen mais préférant dissimuler sa lignée. Le duo improbable, convié à un tournoi dont le vainqueur se verra remettre un œuf de dragon, va finalement se retrouver empêtré dans des intrigues politiques et autres complots.

3 – Severance Saison 2

L’enfer des bureaux ne va plus tarder à revenir frapper les spectateurs, tout en promettant de nouveaux mystères : la saison 2 de Severance est attendue pour janvier 2025.

Apple TV+

Devenue un incontournable parmi les récits de mystères, Severance coche de nombreuses cases lui permettant de se démarquer de la concurrence. Un récit énigmatique frôlant parfois l’absurde mais jamais le ridicule pour mieux présenter ses métaphores, des personnages paumés qui luttent dans un univers froid et hostile, et une réalisation aussi économe qu’intelligente comptent parmi les nombreux mérites de la série de Dan Erickson – et produite par Ben Stiller.

Le final de la première saison allait jusqu’à bouleverser les codes en offrant une issue surprenante au plan bancal des héros. Mais il va de soi que la suite ne s’annonce pas pour autant joyeuse. Une seule chose est sûre : si le temps qu’il a fallu pour sortir les nouveaux épisodes est réellement dû à un souci de produire de la qualité comme l’a affirmé le showrunner, la saison 2 de Severance sera alors une série immanquable de 2025. Pour en juger, il faudra aller sur Apple TV+ dès le 17 janvier.

2 – Astérix & Obélix : le Combat des Chefs

Panoramix perd la boule et ne peut plus concocter sa potion magique, alors que les chefs gaulois se défient et que l’envahisseur risque de mettre la main sur le village : rien ne va plus dans la mini-série d’animation Astérix & Obélix d’Alain Chabat, attendue sur Netflix.

Netflix

On pourrait croire que tous nos écrans sont occupés par des séries venues du pays de l’oncle Sam, mais ce serait oublier quelques irréductibles gaulois souhaitant prouver que la France aussi sait produire des œuvres dignes d’accaparer notre attention. Et Astérix & Obélix : le Combat des Chefs a tous les arguments pour devenir une de ces séries immanquables.

Au départ, Le Combat des Chefs est un classique de la bande dessinée, créé par les indétrônables René Goscinny et Albert Uderzo. Mais pour relever le défi, c’est aussi un beau casting qui s’est retroussé les manches : la série sera signée Alain Chabat, et comptera des voix célèbres pour interpréter les personnages, de Gilles Lellouche à Anaïs Demoustier, en passant par Jean-Pascal Zadi ou encore Alexandre Astier. Prévue sur Netflix, la série comptera cinq épisodes d’une trentaine de minutes et sortira en 2025.

1 – The Last of Us Saison 2

L’adaptation du jeu vidéo de Naughty Dog revient dans une saison 2, attendue de pied ferme par des hordes de fans affamés.

hbo

The Last of Us est au départ un excellent titre du studio Naughty Dog, multi-récompensé et comptant parmi les meilleurs jeux longtemps restés en exclusivité chez Sony et sa PlayStation. Mais l’histoire d’Ellie et Joel a pu explorer de nouveaux horizons et toucher un public différent lorsqu’elle a été adaptée par HBO pour une série, qui aura elle aussi raflé de nombreuses récompenses aux Emmy Awards et Golden Globes de 2024.

Il faut dire que les épisodes sont créés par des noms plus que fiables, entre Neil Druckmann du studio Naughty Dog et Craig Mazin de Chernobyl. Et le casting n’a rien à envier au prestige des showrunners : Pedro Pascal du Mandalorian et Gladiator II donne la réplique à Bella Ramsay, découverte dans Game of Thrones. La saison 1 a dévoilé un road-trip terrifiant dans une Amérique post-apocalyptique envahie par des infectés et claqueurs effroyables, et la saison 2 reprendra quelques années après la conclusion.

L’année 2025 promet déjà de nombreuses séries très alléchantes, mais si cette liste n’a pas suffi à vous convaincre, vous pouvez également consulter le planning des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, ou encore retourner jeter un coup d’œil du côté des meilleures séries de 2024.