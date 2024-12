Les 7 meilleures séries d’animation à voir après la saison 2 d’Arcane

Difficile de considérer qu’une série puisse égaler Arcane, mais le monde de l’animation dispose pourtant de véritables pépites, parfois méconnues, qui pourraient bien aider les spectateurs à faire leur deuil après la fin de la saison 2.

Arcane a été l’événement des années 2020 en matière d’animation, reprenant l’univers du jeu vidéo League of Legends du studio Riot Games, sous la houlette des showrunners Alex Yee et Christian Linke et avec l’animation des français de Fortiche. Véritable phénomène à la sortie des premiers épisodes en 2021 sur Netflix, la série a renquillé en novembre 2024 avec la saison 2, servant à conclure l’histoire entre Piltover et Zaun. Mais qui dit saison finale, dit aussi deuil pour les spectateurs qui ne parviennent pas à passer à autre chose.

Entre l’animation sublime et l’histoire touchante, ou encore les scènes d’action haletantes au sein d’une narration solide, Arcane semble cocher trop de cases pour permettre à son public de se remettre et passer son chemin pour découvrir d’autres œuvres de la même trempe. Pourtant, le monde de l’animation est bien plus vaste qu’il n’y paraît, la faute en partie à une médiatisation moins forte que pour les productions en prise de vue réelle. Et il suffit de gratter un peu pour découvrir des perles qui ont tout ce qu’il faut pour emporter les spectateurs les plus difficiles dans des univers passionnants. On vous présente ici 7 séries à voir absolument si vous avez aimé Arcane et ne savez plus quoi regarder après la saison 2.

Cyberpunk Edgerunners

Netflix a souvent le nez creux quand il s’agit de présenter des adaptations de jeux vidéo, et Cyberpunk Edgerunners pourrait bien être l’équivalent d’Arcane du côté des animes.

Netflix

Tiré du jeu vidéo de CD Projekt Red Cyberpunk 2077, qui reprend lui-même le jeu de rôle Cyberpunk 2020 de Mike Pondsmith, Edgerunners a lui aussi bénéficié d’une production plus que solide dès ses débuts. Car sa création a été confiée au studio Trigger, qui se distingue déjà dans le monde de l’animation japonaise pour ses œuvres aussi décalées que d’excellentes factures (Kill la Kill, Gloutons et Dragons…).

Cyberpunk Edgerunners suit le parcours chaotique et tragique de David Martinez dans la tentaculaire Night City, alors qu’il met la main sur l’implant Sandevistan, dont l’utilisation bouleversera le cours de sa vie.

Cyberpunk : Edgerunners est disponible sur Netflix.

Scott Pilgrim prend son envol

Les jeux vidéo n’ont pas le monopole des intrigues folles : l’univers de Scott Pilgrim a commencé dans les comics de Bryan Lee O’Malley, pour se prolonger jusqu’à une excellente série d’animation qui a fait l’unanimité.

netflix

Autre collaboration entre Netflix et l’animation japonaise, cette fois avec le studio Science Saru qui a sorti Devilman Crybaby ou Dandadan, Scott Pilgrim prend son envol a réussi à se présenter à la fois comme histoire dérivée et suite du film Scott Pilgrim d’Edgar Wright.

L’anime reprend en grande partie les codes tant du cinéma que des comics dont provient son héros, et prolonge avec adresse un récit qui conserve malgré tout son ton incisif et humoristique, entre deux scènes de baston et de twists bien sentis. Sans surprise, on s’attache toujours aussi facilement aux personnages marginaux de cet univers un peu fou. Seul regret : il n’y aura finalement pas de suite, l’auteur des comics ayant confirmé sur ses réseaux sociaux qu’il n’y aurait pas de saison 2.

Scott Pilgrim prend son envol est disponible sur Netflix.

Star Wars : Visions

League of Legends est un mastodonte du jeu vidéo, mais l’aura de Star Wars est incontestable dans le domaine du cinéma. Et dans la galaxie lointaine, une série en particulier brille plus que les autres.

Lucasfilm

Star Wars Visions est un de ces projets un peu à part, tellement particuliers qu’ils en deviendraient presque uniques. Alors que Disney enchaîne les séries dérivées et nouvelles trilogies pour reprendre l’univers initié par George Lucas, l’anthologie se spécialisant dans l’animation présente plusieurs histoires courtes dans des styles très variés, et toujours gérés par des studios de renom.

Aardman, La Cachette, Science Saru et évidemment Walt Disney Pictures comptent parmi les nombreux autres créateurs d’épisodes pour Star Wars Visions, dont la saison 3 a d’ailleurs été annoncée : pour l’occasion, de nombreux studios d’animation japonaise mettront la main à la pâte.

Star Wars Visions est disponible sur Disney+.

Invincible

Les super-héros ont eux aussi droit à de nombreuses séries d’animation, mais Invincible se distingue dans son récit mature et gore, malgré des personnages et un univers hauts en couleurs.

amazon prime video

Ici aussi, on adapte, mais pas n’importe qui : les comics du même nom ont été écrits par Robert Kirkman, déjà auteur de The Walking Dead. Et si on est loin des zombies de la série emblématique, les super-héros en prennent eux aussi pour leur grade et doivent composer avec des relations souvent compliquées, sur le plan familial comme intersidéral.

Mark Grayson est un adolescent presque comme les autres : il va au lycée, adule des héros dont le puissant Omni-Man, et a le béguin pour une camarade de classe. Sauf que la ressemblance s’arrête là. En sortant les poubelles, Mark découvre un jour qu’il possède une force hallucinante, et apprend dans la foulée que le fameux Omni-Man est en fait son père biologique. Tout pourrait sembler parfait, si le papa moustachu ne cachait pas une facette bien plus sombre – et mortelle.

Invincible est disponible sur Prime Video.

Undone

Undone est un OVNI, même dans le monde de l’animation qui compte déjà des séries très spéciales : une histoire de voyage dans le temps et la pensée, des acteurs renommés et une technique originale, la série est une pépite bien trop méconnue.

Amazon Studios

Undone est un projet particulièrement ambitieux, qui comptait dès le départ briser les conventions. Les épisodes sont de l’animation, oui, mais plus précisément de la rotoscopie, technique qui consiste à dessiner par-dessus des images en prise de vue réelle. Un processus fastidieux qui rajoute un temps de travail supplémentaire aux équipes, mais offre un rendu saisissant, et qui permet surtout de compter sur la performance d’excellents acteurs. Ici, on compte avant tout sur Rosa Salazar – qui a aussi prêté ses traits à Alita dans Alita Battle Angel – et Bob Odenkirk de Better Call Saul.

Mais l’histoire aussi entraîne ses spectateurs dans des intrigues intriquées, complexes, et surtout passionnantes : Alma se découvre en effet la capacité d’évoluer d’une manière différente dans le temps après un accident qui aurait dû lui coûter la vie, et se lance alors dans une enquête dangereuse pour lever le mystère entourant la mort de son père.

Undone est disponible sur Prime Video.

Love, Death + Robots

Love, Death + Robots est une série d’anthologie mêlant plusieurs styles d’animation pour des histoires variées, alternant entre humour, poésie et horreur.

Netflix

L’anthologie d’animation se démarque par son ton mature, mais aussi pour sa diversité de genres et de styles. Aux différentes techniques utilisées pour créer les épisodes, on compte également une vraie variété dans la narration et la réalisation qui l’accompagne. Qu’on nous parle de révoltes de rongeurs bien remontés ou de robots évoluant dans un monde en ruines tout en tentant de se projeter sur le passé d’une espèce désormais oubliée, tout y passe, pour peu qu’il y ait de l’amour, de la mort ou des robots.

Love, Death & Robots a souvent été comparée à Black Mirror, pour ses sujets souvent en rapport avec la technologie, mais également sa nature d’anthologie. Forte de son succès, la série a eu droit à trois volumes en tout, mais ne s’arrêtera pas là : on attend encore une saison 4, validée par Netflix en 2022. Mais avant ça, les fans du travail du studio Blur pourront aussi retrouver Secret Level, une autre anthologie d’animation ambitieuse reprenant des jeux vidéo, diffusée dès le 10 décembre 2024 sur Prime Video.

Love, Death + Robots est disponible sur Netflix.

Blue Eye Samurai

Pas de champion ou d’arme Hextech ici, mais la froide vengeance d’une ronin qui compte bien passer ses ennemis au fil de sa lame.

netflix

Blue Eye Samurai a fait des débuts très remarqués en 2023, la série franco-américaine présentant une histoire prenante pour une réalisation et une animation aux petits oignons sorties du studio Blue Spirit. Car Fortiche n’est pas le seul studio français capable de faire des étincelles, et l’histoire de Mizu est aussi passionnante que la chorégraphie de ses combats est renversante.

Mais la technique et la mise en scène de Blue Spirit permet avant tout de faire briller le récit inventé par des showrunners qui n’ont plus rien à prouver : Michael Green a déjà fait ses armes sur de nombreux scénarios, dont ceux de Logan ou de Blade Runner 2049, et collabore avec sa femme Amber Noizumi pour l’intrigue sanglante qui pousse Mizu à se venger de son géniteur. Ce dernier est en effet la source de tous les maux de la métisse dans Blue Eye Samurai, qui souffre de ses origines partiellement étrangères dans un Japon médiéval qui a fermé ses frontières au reste du monde.

Blue Eye Samurai est disponible sur Netflix.

Et si l’animation ne vous suffit pas pour oublier Arcane, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux meilleures séries de l’année 2024, ou la liste des plus attendues de 2025.