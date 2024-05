Megalopolis : l’étrange happening de la projection à Cannes aura bien lieu dans nos cinémas

Le distributeur du film de Francis Ford Coppola compte bien réitérer l’événement particulier qui a eu lieu lors de la projection cannoise, à l’occasion du célèbre festival de cinéma.

C’était l’un des gros événements du Festival de Cannes 2024 : Francis Ford Coppola a fait son retour sur grand écran, avec un film gardé sous le coude pendant quarante ans. Projet de cœur, pompe à fric, la production de Megalopolis aura demandé au réalisateur l’injection de 120 millions de dollars de sa poche, et la réunion de nombreuses stars pour convaincre les distributeurs d’acheter le long-métrage.

Forcément, c’est tout un public de cinéphiles qui attend de pouvoir poser les yeux sur le grand œuvre du réalisateur d’Apocalypse Now ou du Parrain. Et pour marquer le coup, c’est à Cannes qu’a eu lieu la première tant attendue, à l’occasion de l’historique festival de cinéma. Un choix qui aura laissé certains spectateurs dubitatifs, si l’on considère les avis très divisés des différents critiques venus découvrir l’arlésienne devenue réalité.

Pourtant, ce ne sont pas tant les critiques qui ont fait du bruit après cette projection, mais plutôt un événement qui a eu lieu pendant : alors que le film était lancé, un acteur préparé en amont est monté sur scène pour donner la réplique… à un personnage du film ! Choisissant de briser le quatrième mur à sa manière, Francis Ford Coppola aura visiblement perturbé de nombreuses personnes dans la salle. Et créé la perplexité : comment le film fera-t-il sans ce happening le jour de sa sortie officielle ? Pour Le Pacte, distributeur français, la réponse est simple : on tente le coup et on le refait !

C’est en effet ce qu’a affirmé son directeur Jean Labadie lors d’une interview chez Deadline. Le but étant de reproduire l’expérience voulue par Coppola, les projections spéciales auraient lieu dans des salles IMAX : “Nous n’avons que 22 salles IMAX en France, mais nous avons à cœur d’essayer de montrer la création de Francis Ford Coppola telle qu’il l’avait imaginée. Ce n’est pas évident de déterminer comment nous allons nous y prendre.“

Deadline affirme ensuite avoir contacté d’autres distributeurs européens, mais ne pas avoir reçu de réponse quant à leur choix pour les projections. En France, Megalopolis n’a pas encore de date de sortie : d’après Le Pacte, il faudra attendre au moins septembre 2024 pour découvrir le film de Coppola.

