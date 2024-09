Le méchant de Speak No Evil est inspiré d’un influenceur controversé

S’il y a quelque chose de plus effrayant que de devoir regarder la bande-annonce de Speak No Evil avant chaque film, c’est de connaître l’inspiration réelle derrière le méchant terrifiant joué par James McAvoy.

Speak No Evil, qui est un remake du film danois éponyme de 2022, fait déjà parler de lui pour son battage médiatique. Cependant, beaucoup sont plus qu’impatients de voir James McAvoy, connu entre autres pour Split (2016), de retour dans la peau d’un psychopathe à deux visages.

Dans ce nouveau film d’horreur de James Watkins (Eden Lake, La Dame en noir), McAvoy joue le rôle de Paddy, un homme qui se lie d’amitié avec un couple et leur jeune fille pendant des vacances. Lorsque Paddy et sa femme invitent leurs nouveaux amis à leur ferme à la campagne pour une escapade, les choses prennent une tournure sombre lorsque l’on découvre que tout n’est pas ce qu’il semble être.

McAvoy incarne le méchant énigmatique et tordu derrière cette histoire inquiétante sur la parentalité et la masculinité. Lors d’une interview avec Empire (via Deadline), la star de Speak No Evil a révélé qu’il avait trouvé une connexion entre Paddy et une figure controversée de la vie réelle : Andrew Tate.

“La chose que je pensais pouvoir exploiter dans le personnage, c’est qu’il se croit un peu comme un Andrew Tate du West Country”, a déclaré McAvoy.

“Il est du genre, ‘Hey, je vais t’apprendre ce que c’est que d’être un homme à nouveau.’ Mais il y a une sorte de politesse qui n’est pas tout à fait celle d’Andrew Tate, juste assez de vernis pour dire, ‘Je ne suis pas l’un de ces types-là.’

“[Paddy] vous met au défi. ‘As-tu assez de c******* pour boire un verre avec moi?’ Ou, ‘Je suis désolé, c’est trop pour toi parce que tu n’es pas assez réel.'”

Tate, l’influenceur controversé connu notamment pour avoir des opinions bien tranchées sur la masculinité, fait actuellement l’objet d’une enquête pour de nouvelles accusations incluant des violences sexuelles et la traite des êtres humains.

En août 2024, Tate a été placé en résidence surveillée pendant que l’enquête se poursuit, étant alors visé par plusieurs procédures judiciaires au Royaume-Uni et en Roumanie.

Le film Speak No Evil sortira en salle le 18 septembre 2024.

