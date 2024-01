Le film Mean Girls est bel et bien tiré d’une histoire vraie

Mean Girls, Lolita malgré moi est de retour sur grand écran. Mais saviez-vous que l’idée du film était initialement inspirée de vraies personnes ?

Le rose est à l’honneur pour la sortie de Mean Girls dans les salles de cinéma. Après le film emblématique de 2004 avec Tina Fey, la comédie fait son retour sur les grands écrans. Reprenant la comédie musicale de Broadway inspirée du premier film, le nouveau long-métrage nous présente une ribambelle de lycéens lancés dans une bataille féroce pour la popularité au bahut.

Car Mean Girls a en effet pris de nombreuses formes au cours des dernières décennies. Mais saviez-vous que le film de 2004 n’était pas une histoire originale ? Il y a en fait une grande part de vérité derrière l’intrigue…

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mean Girls est tiré d’un livre qui s’inspire de personnes réelles

En effet, Mean Girls tire son histoire d’un essai de 2002, intitulé Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends, and the New Realities of Girl World. Et en français, ça donne quoi ? On peut traduire le titre par “Reines des abeilles et aspirantes : aidez votre fille à survivre aux bandes, rumeurs, petits copains et aux nouvelles réalités de la vie d’une fille.” Le livre a été écrit par Rosalind Wiseman et s’inspire de vraies adolescentes de la National Cathedral School, une école privée pour filles située à Washington.

Comme le décrit l’édition de la troisième version du livre : “Il y a plus de vingt ans, ‘Queen Bees and Wannabes’ a ouvert aux parents les portes du monde secret des relations féminines de leurs filles adolescentes, nous offrant un nouveau vocabulaire pour comprendre ces dynamiques sociales capricieuses ainsi que des stratégies inestimables pour aider nos filles à s’y retrouver. Depuis lors, Rosalind Wiseman, créatrice d’opinion et conférencière reconnue dans le pays, a interviewé des milliers de filles pour parler du rôle puissant que les bandes ont dans la façon de s’habiller et parler, de comment elles réagissent aux garçons, et comment elles se sentent par rapport à elles-mêmes.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Cette édition entièrement révisée et considérablement actualisée de ce classique parental reflète désormais les pressions uniques auxquelles sont confrontées les filles d’aujourd’hui, y compris le rôle que les réseaux sociaux et le genre en tant que spectre jouent dans la vie adolescente. Avec les contributions et les histoires de dizaines de filles vivant ces dynamiques aujourd’hui, Wiseman emmène les lecteurs dans le ‘Monde des Filles’ pour analyser les moqueries, les ragots, et les réputations ; la beauté et la mode ; l’alcool et les drogues ; les garçons et le sexe ; et plus encore, ainsi que la façon qu’ont les bandes de jouer un rôle dans chaque situation.“

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Mean Girls : Une adaptation d’un “guide parental” pour parents paumés ?

paramount pictures

Un vaste programme donc, pour des parents bien perdus – on retrouve alors l’habituel cliché de l’adulte déconcerté et inadapté face à une génération en pleine évolution. Mais l’essai – ou “guide parental” – a au moins le mérite d’avoir inspiré une comédie devenue iconique, dont de nombreux termes seront repris dans les dialogues.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une chroniqueuse pour le Washington Post a témoigné sur sa participation dans le livre, expliquant dans un article de 2014 : “Je ne suis pas une des véritables méchantes filles documentées — ni une Queen Bee, ni une Wannabee, ni même une Floater, se déplaçant de groupe en groupe. Mais je figure dans le livre. J’ai écrit un poème sur la beauté qui fleurit à la fin du chapitre sur Le Concours de Beauté. Il est tout aussi sincère et maladroit que ce à quoi vous pourriez vous attendre.”

L’année dernière, l’autrice Rosalind Wiseman était justement en conflit avec la Paramount, à propos des paiements résiduels sur le film Lolita malgré moi. Elle déclarait alors au New York Post : “Nous avons contacté Paramount pour que les choses soient plus équitables, mais Paramount n’est pas intéressé.” L’autrice reprochait notamment à la société de production de ne pas avoir reçu le paiement pour la cession des droits de son livre en 2002, tout comme les suppléments pour les autres projets, dont Mean Girls – Lolita malgré moi de 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mean Girls – Lolita malgré moi est disponible dans les salles obscures depuis le 10 janvier 2024.