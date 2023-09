Mitraillé par les critiques, Expendables 4 se prend un mur au box-office américain

Expendables 4 n’est-il qu’un simple pétard mouillé ? Sous le feu des critiques acerbes aux États-Unis, Sylvester Stallone et sa bande de mercenaires n’ont pas réussi à convaincre le box-office chez l’Oncle Sam. Au point de compter parmi les pires démarrages de l’année ?

Sorti le 22 septembre aux États-Unis, Expendables 4 (officiellement Expend4bles) a très vite été assailli par une critique négative. Parfois juste déçues, souvent virulentes, les évaluations sur cette nouvelle aventure de la bande à gros bras de Sylvester Stallone semblent avoir été unanimes sur la qualité de ce quatrième opus de la saga.

De quoi parle Expend4bles ?

Revenus sur grand écran pour empêcher la 3e Guerre Mondiale (rien que ça !), Sylvester Stallone et Jason Statham ont essuyé une défaite dès les premiers jours de la grande bataille des chiffres. Et la présence de 50 Cent ou Megan Fox au casting n’aura pas su sauver l’œuvre de la déception des spectateurs.

On parle d'”espoirs très vite anéantis” chez Collider, ou encore d'”une déception écrasante qui manque de toute la nostalgie, du charisme et de la magie qui rendaient la franchise attrayante dès le départ” chez IGN. Slashfilm n’hésite pas à affirmer que, “comme le titre le suggère, le film est sacrifiable“, quand The Hollywood Reporter estime que “Jason Statham et Sylvester Stallone conduisent la franchise vers de nouveaux bas-fonds.“

L’un des pires box-office de l’année aux États-Unis ?

Lionsgate

Sur Rotten Tomatoes, le long-métrage s’est également illustré par une note très basse de 15%. Et le box-office du premier week-end aux États-Unis n’a pas manqué d’asséner le dernier coup de massue sur la tête des mercenaires.

En effet, le film n’a rapporté que 8,3 millions de dollars pour son week-end de lancement, soit le plus mauvais de la franchise. Même La Nonne 2, pourtant déjà à sa troisième semaine, restera en tête devant lui. Dans cette même période, aucun film n’aura dépassé les 10 millions, ce qui fera de ce box-office de week-end le pire de l’année pour le pays de l’Oncle Sam.

L’absence de Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger ou Chuck Norris au casting peut-elle suffire à expliquer une telle déception ?

En France, les spectateurs pourront se faire leur propre avis en salles sur Expend4bles dès le 11 octobre.