Marvel pourrait avoir teasé le retour surprise de ce personnage dans le MCU

Marvel intensifie la célébration de son 85ᵉ anniversaire, mais les studios ont-ils profité de l’occasion pour teaser le retour de Peggy Carter ?

Marvel a publié une courte vidéo pour commémorer son 85ᵉ anniversaire. La vidéo est naturellement très axée sur le Marvel Cinematic Universe (MCU), incluant des extraits des divers films sortis depuis le premier Iron Man de 2008.

Mais ce sont les derniers instants de la vidéo qui ont le plus attiré l’attention, offrant enfin aux fans le premier aperçu officiel du film Thunderbolts* et du tant attendu Red Hulk incarné par Harrison Ford, mais aussi de la série Daredevil: Born Again. Et cela ne s’arrête pas là, puisqu’une scène pourrait également avoir teasé un retour surprenant : celui de Peggy Carter.

Carter, interprétée par Haley Atwell, est facilement reconnaissable grâce à son manteau bleu et à son chapeau rouge qu’elle arbore dans la série Agent Carter, qui s’est terminée en 2016 après deux saisons.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être que d’un bref caméo, le fait qu’elle apparaisse quelques secondes après le message “Nous ne faisons que commencer”, avec d’autres personnages qui feront bientôt leur retour (à l’instar d’Agatha Harkness dans Agatha All Along ou encore Shuri dans Ironheart), laisse à penser que Carter pourrait elle aussi revenir sur le devant de la scène.

Il y a une multitude d’opportunités pour que le personnage fasse son grand retour dans la franchise. Dans la chronologie originale, bien sûr, Carter est morte de vieillesse pendant les événements de Captain America: The Winter Soldier, avec Avengers: Endgame qui a révélé qu’elle avait vécu sa vie aux côtés de Steve Rogers.

Mais Atwell a également repris deux autres variants de Carter devenue Super-Soldat. Elle a d’abord prêté sa voix à Captain Carter pour la série d’animation What If…? de Disney+, où Carter a subi l’expérience du Super-Soldat après que Steve Rogers a été mis hors de combat.

Atwell a aussi repris le rôle en live-action dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bien qu’il s’agisse d’un variant différent de celui apparu dans What If…?.

Quelle que soit la version, de nombreuses opportunités s’offrent à Carter pour revenir dans le MCU. Les prochains films de Marvel Studios devraient inclure le Multivers de manière significative, compte tenu de ce que nous savons sur le film Les Quatre Fantastiques et Avengers: Doomsday.

Le MCU reviendra en février 2025 avec Captain America: Brave New World.