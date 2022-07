Marvel aurait proposé à Steven Spielberg de réaliser le prochain film des 4 Fantastiques

C’est la grande rumeur du moment, Marvel Studios aurait proposé au célèbre réalisateur Steven Spielberg, le projet du prochain film des 4 Fantastiques.

Alors que le réalisateur Jon Watts a annoncé qu’il quittait le prochain projet des 4 Fantastiques afin de “faire une pause” dans le genre superhéros, de nombreux fans de Marvel se sont demandé qui le studio allait prendre afin de le remplacer.

Après avoir dirigé la trilogie Spider-Man, menée par Tom Holland, qui a connu un grand succès et qui a permis pour la première fois d’introduire le multivers avec les présences des autres Spider-Man, Jon Watts est clairement devenu la coqueluche de Marvel.

Mais lorsqu’il a renoncé à diriger le prochain grand projet de la famille Marvel dans le MCU, le studio a alors annoncé qu’il allait lancer une vaste recherche afin de trouver un nouveau réalisateur.

Et selon un récent rapport, cette recherche incluait l’un des plus grands noms du cinéma.

Selon le rapport de Mike Sampson, Marvel aurait contacté Steven Spielberg afin de réaliser le prochain film des 4 Fantastiques.

Cependant, il semblerait que les discussions n’aient jamais dépassé le stade préliminaire et Spielberg a rapidement avoué qu’il n’était pas intéressé.

Selon Sampson, Marvel voulait voir s’ils pouvaient convaincre Spielberg de s’occuper des 4 Fantastiques, mais l’emblématique réalisateur de Jurassic Park a déjà fait savoir qu’il prendrait sa retraite après son prochain film, The Fabelmans.

Also, plenty of rumors out there that The Fablemans could be Spielberg’s last, so hard to believe he’d want to sneak in a Marvel movie where he can be micromanaged by the house style

— Mike Sampson (@mjsamps) July 14, 2022