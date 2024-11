Ma Vie avec les Walter Boys Saison 2 : tout ce qu’on sait sur la suite de la série Netflix

Ma vie avec les Walter Boys a fait sensation sur Netflix l’année dernière, il est donc normal de se demander s’il y aura une saison 2 sur la plateforme de streaming : on vous dit tout ce qu’on sait.

Netflix s’est imposé dans le genre des dramas pour adolescents et jeunes adultes, alternant entre sagas surnaturelles comme Qui Ment ? et séries sur le passage à l’âge adulte telles que Knokke Off : Jeunesse dorée.

Mais une nouvelle série s’est ramenée à la fête : Ma vie avec les Walter Boys, qui partage des similitudes avec le succès de Prime Video L’Été où je suis devenue jolie – non seulement pour sa dimension d’adaptation de livre, mais aussi grâce à son récit mettant en avant un triangle amoureux important.

Dès son arrivée sur la plateforme de streaming l’année dernière, la série s’est rapidement hissée dans le top 10 de Netflix – mais y aura-t-il une saison 2 ?

Quand sortira la saison 2 de Ma Vie avec les Walter Boys ?

La saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys sortira en 2025, mais n’a pas encore de date de sortie précise.

netflix

Netflix a annoncé le renouvellement de sa série pour une deuxième saison le 19 décembre 2023, soit seulement 12 jours après la diffusion des premiers épisodes.

La créatrice de la série, Melanie Halsall, a déclaré auprès de Tudum : “Je suis absolument ravie que Ma vie avec les Walter Boys ait été renouvelée pour une deuxième saison. Nous avons été submergés par l’amour et le soutien du public et avons hâte de retourner dans l’univers de Silver Falls et dans la vie de ces personnages.“

La plateforme de streaming a également publié une vidéo des coulisses montrant Melanie Halsall annonçant la bonne nouvelle au casting réuni.

Nous mettrons à jour cette section dès qu’une date de sortie officielle sera annoncée.

Le tournage est-il terminé ?

Oui ! Au 18 novembre 2024, le tournage de la saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys est officiellement terminé.

Netflix

Selon les rapports, le tournage de la saison 2 a débuté en juin 2024, après plusieurs étapes de préproduction entre mars et mai.

L’équipe est retournée dans les mêmes lieux de tournage au Canada, ce qui signifie que le public reconnaîtra de nombreux endroits familiers.

La saison 1 a été tournée dans un ranch familial à Calgary pendant le printemps et l’été 2022.

Le casting de Ma vie avec les Walter Boys

Des publications sur les réseaux sociaux ont permis de confirmer que Nikki Rodriguez, Noah LaLonde et Ashby Gentry seront bien de retour dans la saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys.

netflix

Marc Blucas, Connor Stanhope, Johnny Link, Corey Fogelmanis et Jaylan Evans reprendront également leurs rôles. Zoë Soul sera de retour, mais pour un nombre d’épisodes inférieur à celui de la saison 1.

Parmi les autres membres récurrents du casting, on retrouve :

Isaac Arellanes

Myles Perez

Alex Quijano

Ashley Tavares

Dean Petriw

Alix West Lefler

Lennix James

Alisha Newton

Ellie O’Brien

Kolton Stewart

Mya Lowe

Gabrielle Jacinto

Jesse Lipscombe

Nathaniel Arcand

Pour Deadline, Melanie Halsall a confié : “Jackie traverse beaucoup de choses et elle a de grands rêves et objectifs. J’espère vraiment qu’elle ne se laissera pas trop distraire et qu’elle se souviendra de ce qu’elle veut vraiment. En fin de compte, personne ne prendra soin de vous comme vous le feriez vous-même. Donc, je pense que… le fait qu’elle se choisisse est vraiment important à montrer, et je dois dire que j’applaudis Jackie pour ça, honnêtement.”

De nouvelles recrues rejoindront la saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys. Bien que leurs rôles ne soient pas encore connus, Natalie Sharp, Carson MacCormac, Janet Kidder, Riele Downs et Jake Manley feront tous une apparition.

Melanie Halsall sera de retour aux commandes, en compagnie d’Ed Glauser en tant que producteur exécutif. Jason Priestley reviendra pour réaliser “plusieurs” épisodes de la saison.

Quelle est l’intrigue de la saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys ?

L’intrigue de la saison 2 n’a pas encore été dévoilée, mais on sait déjà que le deuxième livre de la série, Mon retour chez les Walter Boys, ne servira pas de base pour les prochains épisodes de la série Netflix.

netflix

En effet, la première saison a déjà pris une direction différente du roman du même nom, après s’en être inspiré pour ses débuts. On peut y voir le signe que la créatrice avait déjà prévu plusieurs saisons dès le départ de la série.

Comme Melanie Halsall l’explique auprès de Deadline, “lorsqu’on crée une série télévisée que l’on souhaite voir revenir, il faut apporter des changements par rapport au roman.” La créatrice poursuit en parlant de ses objectifs : “Je voulais surprendre le public, lui offrir quelque chose d’un peu différent de ce qu’il attendait du livre. Je voulais laisser en suspens ce que Jackie allait faire et avec quel garçon elle finirait. J’ai souvent dit que peut-être Jackie ne finirait pas avec un garçon, mais qu’elle choisirait d’être seule. Peut-être que c’est toujours le cas. Ce changement était délibéré, et je pense qu’il s’intégrait naturellement à l’histoire.“

La saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys sera diffusée en 2025 sur Netflix. En attendant, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.