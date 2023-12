Ma Vie avec les Walter Boys sur Netflix : Avec qui Jackie finit-elle en couple ?

Qu’il s’agisse de la série Netflix ou du roman adulé sur Wattpad, Ma Vie avec les Walter Boys a fait ses preuves. Mais une question demeure : avec qui Jackie finit-elle ?

Tout comme L’Été où je suis devenue jolie, Ma Vie avec les Walter Boys est une série dramatique pour adolescents, montrant le personnage principal pris dans un triangle amoureux avec deux frères. Dans la nouvelle série estampillée Netflix, il s’agit de Jackie Howard et de ses deux tourtereaux, Cole (Noah LaLonde) et Alex (Ashby Gentry). Au cas où vous n’auriez pas suivi, les Walter boys du titre, c’est eux.

Depuis sa sortie le 7 décembre 2023, la série adaptant le roman d’Ali Novak sur Wattpad est rapidement devenue la plus populaire de Netflix, occupant actuellement le podium du top 10 de la plateforme (elle se dispute la première place avec Pax Massilia) et recevant des recommandations des fans de Virgin River.

L’une des plus grandes interrogations des spectateurs concerne le choix final de Jackie. Voici donc ce qui se passe à la fin du livre et de la série.

Attention : spoilers de l’histoire à venir !

Avec qui Jackie finit-elle dans Ma Vie avec les Walter Boys ?

Bien qu’il semble que Jackie restera avec Alex, dans le final, elle partage un baiser passionné avec Cole. La dernière scène montre une Jackie en conflit dans un vol du Colorado à New York – donc, pour le moment, elle n’a pas encore défini sa relation avec Alex ou Cole : l’histoire se termine donc de la même manière que le livre.

Dans le final, il semble que Jackie soit prête pour son “ils vécurent heureux” avec Alex, le frère cadet, plus calme que Cole. Il lui dit même qu’il l’aime lors du mariage de Will et Haley. Néanmoins la jeune fille ne répond pas à sa déclaration, et est clairement toujours en conflit avec ses propres sentiments. Pour ne rien arranger, Cole fait une allusion lors d’un discours aux âmes sœurs en regardant dans la direction de Jackie.

Lorsqu’ils retournent à la maison du Colorado, Jackie aide Danny à faire ses bagages pour New York où elle découvre un cadeau : la théière cassée que sa défunte sœur lui avait offerte, réparée par Cole. Elle va le confronter dans l’atelier, mais ils finissent par s’embrasser.

Dans la scène suivante, Alex se réveille et trouve une note de Jackie disant qu’elle est désolée. Remarquant la théière, il comprend le rapport avec Cole et le confronte. Mais à ce moment-là, il est trop tard – Jackie est déjà dans son avion pour New York avec Danny.

La jeune fille a besoin de clarifier les choses – et la meilleure façon de le faire est de s’éloigner autant que possible de la maison des Walter. Ce qui va se passer ensuite est donc un mystère.

Netflix n’a pas encore confirmé la production d’une saison 2, et il en va de même pour une suite au roman de Novak. Mais l’auteure s’est tout de même exprimée à ce propos sur son site : “Par le passé, j’ai dit qu’il n’y aurait pas de suite publiée. Néanmoins, maintenant que la série est sortie sur Netflix, je pourrais ou pas travailler sur quelque chose d’excitant ! Gardez l’œil ouvert pour des nouvelles passionnantes en me suivant sur Twitter et Instagram.”

Ma Vie avec les Walter Boys est disponible en streaming sur Netflix depuis le 7 décembre.