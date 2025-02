Calendrier de Love is Blind Saison 8 : dates et heure de sortie des épisodes

Le mois de février est généralement celui de l’amour, mais c’est aussi celui de Love is Blind : pour ne rien rater de la saison 8, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

La Saint Valentin se profile à l’horizon, inondant les réseaux sociaux de tops de romance et autres conseils de cadeaux à offrir à un partenaire. Et histoire de suivre la tendance, Netflix a décidé de sortir le grand jeu du côté des téléréalités : alors que Sauve qui pécho vient de conclure sa saison 4 dans un épisode final révélant de nombreux couples – et des laissés pour compte -, une autre émission prend le relais, cette fois-ci aux États-Unis.

La saison 8 de Love is Blind débarque en effet sur la plateforme de streaming pour présenter une nouvelle fois un concept qui marche décidément bien, du moins aux yeux du public : celui de jouer les entremetteurs entre plusieurs cœurs à prendre, tout en les empêchant de se voir avant de prendre leur décision. S’intéressant cette fois-ci à des célibataires endurcis du Minnesota, ce nouveau chapitre promet déjà “rebondissements inattendus” et “révélations choquantes“. Sauf que la diffusion va adopter un rythme assez spécial : histoire de ne rien rater de la saison 8 de Love is Blind, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortiront les premiers épisodes de la saison 8 de Love is Blind ?

Les six premiers épisodes de la saison 8 de Love is Blind sortiront le 14 février 2025 à 9h du matin sur Netflix.

En tout, la saison 8 de Love is Blind compte 12 épisodes, diffusés de manière hebdomadaire par groupes de plusieurs volets. À moins d’un changement de planning, le final est quant à lui attendu pour le 7 mars 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 8 de Love is Blind :

Épisodes 1 à 6 : 14 février 2025

Épisodes 7 à 9 : 21 février 2025

Épisodes 10 à 11 : 28 février 2025

Épisode 12 : 7 mars 2025

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

De son côté, Netflix présente la saison 8 avec ce résumé : “De retour pour une huitième saison, la série de téléréalité phénomène suit un groupe de célibataires du Minnesota, tous prêts à en finir avec l’univers poussiéreux des rencontres pour forger des relations authentiques, sans se voir. Sur fond de rebondissements inattendus et de révélations choquantes, les célibataires de cette saison tissent immédiatement des liens profonds qui seront mis à l’épreuve bien après leur départ des capsules, lors du plongeon dans le monde réel.“

Et en attendant les prochains épisodes de la saison 8 de Love is Blind