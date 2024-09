Jumanji avec des loups-garous : Netflix dévoile sa nouvelle comédie française avec un trailer

La plateforme de streaming prépare la sortie d’une comédie épique 100% française, reprenant le célèbre jeu de rôle des Loups-garous de Thiercelieux : le premier trailer vient de tomber.

Deux camps s’opposent dans une partie endiablée qui rappellera des souvenirs à de nombreux spectateurs : les loups-garous doivent faire de leur mieux pour croquer des villageois tout en restant dans l’ombre, et les villageois doivent identifier les loups-garous pour mieux les exécuter en place publique. Et au milieu de cette chasse aux sorcières à l’aspect lupin, il y a une famille qui n’avait rien demandé à personne, et qui a un peu de mal à comprendre ce qui lui arrive.

Netflix avait confirmé en janvier 2024 l’arrivée prochaine de son film dans son catalogue, se contentant alors d’un simple teaser dévoilant le logo du jeu de rôle retravaillé pour l’occasion. C’est désormais une vraie bande-annonce qui vient de sortir, et elle dévoile le décor médiéval d’un film à la distribution bien de chez nous, tout en jouant avec un autre classique du cinéma, Jumanji.

Le film Loups-Garous sortira le 23 octobre 2024 sur Netflix.

Réalisé par François Uzan (également réalisateur de On sourit pour la photo et créateur et scénariste de la série En Place), le long-métrage a déjà pour lui un casting d’acteurs connus en France : Franck Dubosc, Jean Reno et Suzanne Clément vont ainsi se donner la réplique dans cette fable entraînant les spectateurs à une époque médiévale – et bien barrée.

Au programme, des voyages dans le temps, des exécutions sanglantes et des personnages loufoques pour une partie du jeu de rôle grandeur nature.

Le long-métrage Loups-Garous sera disponible le 23 octobre 2024 sur Netflix, mais vous pouvez patienter en allant jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.