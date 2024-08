The Lord of the Rings: La Guerre des Rohirrim – date, trailer, intrigue…

The Lord of the Rings: La Guerre des Rohirrim s’annonce comme un voyage épique dans le monde de l’animation, s’inscrivant dans le même univers que les films et livres du Seigneur des Anneaux.

Le Seigneur des Anneaux est sans aucun doute l’un des univers de fantasy les plus emblématiques de tous les temps, touchant de nombreuses générations grâce à son aura, mais aussi ses adaptations. Les romans de l’auteur J.R.R. Tolkien ont en effet presque tous été repris en longs métrages par Peter Jackson, et ont tous reçu un accueil chaleureux, tant du côté de la critique que des spectateurs.

Si la franchise a trouvé le repos après la trilogie du Hobbit, le monde créé par l’écrivain continue de faire parler de lui grâce à la série des Anneaux de Pouvoir, sur Prime Video depuis 2022. Mais les peuples de la Terre du Milieu devront bientôt faire de la place pour un petit nouveau : le film d’animation La Guerre des Rohirrim va en effet revenir sur une période bien précise du monde du Seigneur des Anneaux. On vous dit tout ce qu’on sait à son sujet.

Le film d’animation La Guerre des Rohirrim sortira le 11 décembre 2024 au cinéma.

La sortie initiale avait été fixée à avril 2024, mais les grèves des acteurs et scénaristes de 2023 ont forcé le projet à revoir ses plans.

Intrigue : de quoi va parler le film d’animation ?

warner bros. pictures

La Guerre des Rohirrim se déroulera plus de deux cents ans avant la quête de Frodon pour détruire l’anneau unique, et s’intéressera à l’histoire de Helm Main-Marteau, roi du Rohan : c’est à lui qu’on doit notamment le fameux Gouffre de Helm.

Le souverain a mené une bataille féroce pour protéger le Rohan des hommes du pays de Dun (ou Dunéens, ou Dunlandais selon les différentes traductions des romans de Tolkien en français). Mais l’intrigue du film d’animation reposera essentiellement sur l’échec du roi, et les conséquences de sa défaite.

Les créateurs du long-métrage se sont également amusés à teaser l’apparition d'”un ou deux personnages déjà connus” à l’occasion d’un panel au Festival d’Annecy.

Casting et équipe technique du film

La version originale de The Lord of the Rings: La Guerre des Rohirrim mettra en vedette certains grands noms – ou voix – que le public reconnaîtra probablement :

Brian Cox dans le rôle de Helm Main-Marteau

Gaia Wise dans le rôle de Héra Main-Marteau

Luke Pasqualino dans le rôle de Wulf

Shaun Dooley dans le rôle de Freca

Laurence Ubong Williams dans le rôle de Fréaláf

Lorraine Ashbourne

Yazdan Qafouri

Benjamin Wainwright

Michael Wildman

Jude Akuwudike

Bilal Hasna

Janine Duvitski

Il a également été révélé que l’actrice Miranda Otto – surtout connue pour avoir joué le rôle d’Éowyn dans Les Deux tours et Le Retour du roi – reprendra son rôle pour le film, officiant cette fois en tant que narratrice.

Développé par New Line Cinema et Warner Bros. Animation, le film a pu retrouver pour l’occasion des membres des équipes de la trilogie originale réalisée par Peter Jackson.

Du côté de la réalisation, c’est Kenji Kamiyama qui a pris le projet en main, après avoir signé des titres dans l’univers de Ghost in the Shell, ou encore les films Eden of the East.

Bandes-annonce de La Guerre des Rohirrim

Après les premiers aperçus partagés en juin, une nouvelle bande-annonce pour The Lord of the Rings: La Guerre des Rohirrim a été dévoilée le 22 août 2024 :

Elle nous présente une action dynamique, rappelant le reste du travail de Kenji Kamiyama. Le film promet déjà des affrontements tendus et des séquences d’animation magnifiques, le tout se déroulant à une époque antérieure à La Communauté de l’Anneau.

Et en attendant la sortie de La Guerre des Rohirrim, vous pouvez toujours aller jeter un coup d’œil à la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, attendue pour le 29 août 2024 sur Prime Video.