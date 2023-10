Loki saison 2 : qui est réellement Brad Wolfe, alias Zaniac ?

L’épisode 2 de la saison 2 de Loki introduit le personnage de Brad Wolfe, alias Zaniac. Mais qui est exactement ce nouveau personnage ?

La seconde saison de Loki était attendue de pied ferme par les fans des super-héros Marvel, et elle ne déçoit pas. Voyages dans le temps, un millier d’Easter egg, et même un record du nombre de morts au sein du MCU, la série sur le dieu de la malice fonce bille en tête.

Alors que Loki et Mobius ont réglé le problème des errances temporelles du héros, avec l’aide du sage et amusant Ouroboros, l’épisode 2 s’est concentré sur deux quêtes phares de la série : d’abord, régler le problème des créations chaotiques de chronologies divergentes au sein du Tribunal des Variations Anachroniques, en améliorant le Cœur Temporel. Ensuite (et surtout), retrouver Sylvie. Et c’est durant les recherches de la variante de Loki qu’on découvre un nouveau personnage : Brad Wolfe, alias Zaniac.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui est Zaniac, dans la saison 2 de Loki et dans les comics ?

marvel studios / disney+

La véritable identité de Zaniac est le Chasseur X-5, un ancien employé du TVA qui préfère vivre sa vie en tant que Brad Wolfe, un célèbre acteur sur Terre (à Londres, plus précisément).

Les fans des comics Marvel les plus attentifs reconnaîtront le nom de Zaniac comme l’entité parasitaire de la Dimension Noire qui débarque sur Terre pour posséder un humain et agir en tant qu’agent de Dormammu. Au début, il possède un homme au 19e siècle et assassine cinq femmes différentes, devenant ainsi le Jack l’Éventreur de Marvel.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ensuite, il s’attache à Brad Wolfe, qui joue dans un film intitulé Zaniac sur un tueur en série ciblant des femmes en représailles des abus subis par sa mère dans son enfance. Après avoir été pris dans une explosion nucléaire du projet Manhattan, Brad prend l’apparence du méchant de son film et commence à cibler réellement des femmes pour les tuer, tout comme les hôtes précédents de l’entité l’avaient fait avant lui.

Il est ensuite arrêté par Thor dans The Mighty Thor #371 et #37, offrant au passage la première apparition du TVA dans les comics, ce qui peut expliquer le lien avec la saison 2 de Loki.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Brad semble être un humain ordinaire pour le moment, son apparence seule suggère que la version de Thor de Zaniac pourrait elle aussi faire une apparition cette saison. Ce qui pourrait être particulièrement intéressant puisque le tueur en série permettrait alors de ramener le grand frère de Loki sur scène. Voir de retrouver Doctor Strange, par son lien avec Dormammu ?