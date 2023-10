Loki saison 2 : qui est Renslayer, dont tout le monde parle dans l’épisode 2 ?

La série Loki a fait son grand retour avec la saison 2, mais certains fans de Marvel pourraient avoir besoin d’un petit rappel sur les antagonistes à l’œuvre face au malicieux anti-héros. Alors, qui est cette Renslayer ?

Le meilleur anti-héros du Marvel Cinematic Universe (MCU) est de retour, et c’est déjà la pagaille au Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) : la chronologie est en roue libre et se divise dans tous les sens, Sylvie se retrouve paumée dans l’Oklahoma à jouer les équipiers polyvalents pour un McDo, et les spectateurs ne savent plus où donner de la tête.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le final de la première saison nous avait laissés dans l’inconnu, Sylvie ayant terrassé Kang le Conquérant après avoir expulsé Loki loin d’elle. Ce dernier a alors dû composer avec ses nouvelles errances temporelles dès le début de la saison 2, rencontrant au passage l’ingénieur en charge du bon fonctionnement du TVA, Ouroboros.

Et alors que nos personnages tentent de remettre de l’ordre au milieu de ce chaos et que le record de morts de tout le MCU est battu dans l’épisode 2 de la saison 2, un nom revient en boucle : celui de Renslayer. Mais qui est donc ce vilain ? Et est-elle réellement une antagoniste dans la série Loki ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui est Ravonna Renslayer dans la saison 2 de Loki ?

Renslayer est une juge et chasseuse du TVA, interprétée par l’actrice Gugu Mbatha-Raw.

On la voit pour la première fois au début de Loki, lorsque le héros est d’abord arrêté par le TVA pour son “événement Nexus”, soit juste après le vol du tesseract après le voyage dans le temps des Avengers du film Endgame. Elle ordonne sa réinitialisation, mais Mobius intervient, pensant qu’il pourrait être plus utile que prévu (et sauvant au passage l’une des séries les plus réussies et lucratives des studios Marvel.)

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Renslayer est un membre très estimé au sein du TVA, au point de pouvoir se permettre de demander une audience avec les Gardiens du Temps en personne. Mais toutes ces paillettes perdent de leur éclat lorsqu’elle découvre que, comme tous les autres membres du Tribunal, elle n’est en réalité qu’une variante. Plus précisément, elle est une anomalie de Rebecca Tourminet, enlevée par Celui qui demeure.

La seule à ne pas tourner le dos à Kang dans Loki ?

disney+

Pourtant, elle ne se sent pas particulièrement trahie par ce savoir. Ce qui la perturbe davantage, ce sont ceux qui se rebellent contre le TVA. Manipulée depuis toujours, elle refuse de changer son avis sur l’organisation. Quand Mobius lui explique que le TVA n’est qu’un mensonge, elle n’hésite pas à lui faire remarquer que le Tribunal comme les Gardiens ont été créés par quelqu’un. Et ce quelqu’un l’a forcément fait pour une bonne raison.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans les comics, elle est la fille du roi Carelius dans l’Autre-Terre du 40ème siècle, et attire l’attention de Kang. Le Conquérant est tellement épris d’elle qu’il fait venir les Avengers dans le futur pour les combattre, dans le seul but de rouler des muscles devant sa belle, dans une parade nuptiale agrémentée de super-pouvoirs. Et ça marche : elle finit par tomber amoureuse de lui… mais ça tourne mal.

On ne sait pas encore exactement où la Renslayer de la série Loki est allée, mais il est fort probable qu’elle soit allée rencontrer le Kang du passé ou une de ses variantes. Son absence coïncide en effet avec celles de Celui qui demeure et de Miss Minute, mais les techniciens du TVA semblent l’avoir localisée dans l’épisode 2 de la saison 2… Va-t-on bientôt assister à son retour ?

L’article continue après la publicité