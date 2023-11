Quand sort l’épisode 5 de la saison 2 de Loki sur Disney+ ?

Après une fin terrifiante dans l’épisode 4, la suite de la série Loki est attendue de pied ferme par les fans. On vous dit la date et l’heure de diffusion de l’épisode 5 de la saison 2.

L’épisode 4 de la saison 2 de Loki en a choqué plus d’un : finies les farces du dieu de la malice, ou les prises de bec des membres du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA). Cette fois, nos héros, anciens comme nouveaux, assistaient à la fin des temps, et donc du monde. Et encore : seuls ceux qui avaient survécu aux précédents incidents de l’épisode pouvaient se targuer d’affronter l’apocalypse.

L’épisode avait pourtant fait monter la sauce en montrant aux spectateurs la lutte des pro-TVA contre les réfractaires. Loki, Mobius, Ouroboros et tous les alliés du TVA s’étaient vaillamment battus pour déjouer les plans machiavéliques de Miss Minutes et Renslayer, mues toutes deux par la vengeance. Comment ne pas croire en eux, alors qu’il ne restait plus qu’une étape à valider dans leur plan ? Mais les scénaristes ont balayé ces espoirs en même temps de Victor Timely, laissant les héros encore debout et les spectateurs bouche-bée face à la déchirure et l’embrasement du Tissu temporel. Fin ?

La saison 2 a encore deux épisodes à montrer à ses spectateurs, le grand final étant attendu dans le 6e volet. Loki et compagnie n’ont donc pas terminé d’apparaître sur nos écrans. Et l’épisode 5 de la saison 2 sortira le 3 novembre sur Disney+. Pour les fans les plus impatients, il sera disponible très tôt (ou tard) : rendez-vous sur la plateforme de streaming à 3h du matin.

Que s’est-il passé dans les précédents épisodes, et à quoi faut-il s’attendre ?

L’épisode 4 de la saison 2 de Loki avait un goût amer pour les fans : à l’image d’un claquement de doigts de Thanos, sa fin représentait l’un des plus grands échecs auquel pouvaient faire face nos héros. Le tout nouveau et attachant Victor Timely avait rassemblé son courage pour s’élancer vers le Cœur Temporel, dans le but de le réparer. Mais il était déjà trop tard : face aux radiations, l’ingénieur n’aura pas survécu plus de deux secondes.

Si pour beaucoup, il s’agit là de la fin du personnage, certains fans ont théorisé une toute autre possibilité : Victor Timely aurait pu être divisé en une multitude de variants, disséminés à travers le temps. Peut-être s’agit-il là de la piste capable de sauver le reste du scénario, et les autres personnages, avant que l’embrasement ne les efface à leur tour… Pour le découvrir, il faudra patienter jusqu’au 3 novembre !

