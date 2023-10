Loki saison 2 : Kang le Conquérant est-il humain ? Le méchant de Marvel expliqué

Kang, grand vilain de la saison 1 de Loki, est présenté comme “Celui qui demeure” jusqu’à la fin des temps. Un personnage aussi puissant est-il seulement humain ?

Le vilain n’en a clairement pas terminé avec le Marvel Cinematic Universe (MCU). Introduit dans la saison 1 de Loki et dans Ant-Man et la Guêpe, le personnage se démarque de ses prédécesseurs par ses connaissances immenses du voyage dans le multivers… et de ses conséquences.

Grand vilain révélé au climax de la première saison de Loki, il expliquait avoir combattu et éliminé autant de variantes de lui-même qu’il l’avait pu, dans le but de préserver le monde et la chronologie qu’il avait sélectionnée comme étant la meilleure. Un exposé auquel Sylvie, variante de Loki, n’avait pas trop prêté attention, trop prise dans sa soif de vengeance. L’héroïne avait alors ignoré les mises en garde de Kang pour l’assassiner.

La chronologie si chère au Tribunal des Variations Anachroniques s’était alors scindée en plusieurs lignes, bouleversée par le décès de Celui qui demeure (ou qui meurt, en l’occurrence.) Un personnage aussi puissant et aussi impactant dans le MCU peut-il seulement être humain ?

Qui est Kang le Conquérant, alias Celui qui demeure ?

marvel studios / disney+

Kang le Conquérant : voilà un nom qui résonne avec effroi dans l’univers Marvel, comics, films et séries confondus. Ce maître du voyage dans le temps est célèbre pour ses conquêtes à travers différentes époques et oeuvres. Et la saison 2 de Loki sur Disney+ ne fera pas exception.

Malgré son incroyable maîtrise du temps, Kang s’est retrouvé en conflit avec des poids lourds parmi les héros en collants, comme les Quatre Fantastiques et les Avengers. Mais qu’est-ce qui le distingue des autres ? En effet, contrairement à de nombreux super-vilains que les lecteurs et les spectateurs ont pu rencontrer au fil des ans, Kang possède des capacités redoutables… et des faiblesses inattendues.

Kang le Conquérant est-il totalement humain ?

Oui, Kang le Conquérant – déjà vu comme l’un des méchants les plus destructeurs de la chronologie de Marvel – est bien un être humain. Son nom est Nathaniel Richards, un humain né au 31e siècle.

Être un humain dans un monde de dieux, de mutants et d’entités cosmiques confère à Kang, en tant qu’antagoniste, une position unique. Cela signifie que, bien qu’étant en possession d’une technologie avancée issues de différentes lignes temporelles, il ne dispose pas pour autant d’aptitudes surhumaines.

Quelles sont les forces et les faiblesses de Kang le Conquérant ?

Étant humain, la nature peut le rattraper : vieillissement, maladies et blessures, le vilain ne peut espérer être épargné. Même en disposant d’une armure et de technologies avancées, il ne peut se vanter d’un facteur de guérison comme Wolverine ou d’une énième invulnérabilité à la Thor.

Cette faiblesse pousse Kang à compter davantage sur son esprit stratège, sur la manipulation de ses adversaires (ou de ses alliés), mais aussi sur ses connaissances immenses du temps et de l’espace pour s’en sortir.

Cette humanité a un double tranchant : là où la plupart des vilains, trop puissants pour le genre humain, ne peuvent comprendre leurs victimes, Kang a un avantage. Manipuler devient plus facile quand on est capable d’appréhender la peur de la douleur ou de la mort, ou encore de faire preuve de compassion. Le personnage n’hésite pas à user et abuser de cet aspect humain, transformant alors ce qui aurait pu n’être qu’une faiblesse en une force redoutable.

Le retour de Kang sous les projecteurs signifie que les enjeux sont plus élevés que jamais. Dans la saison 2 de Loki, les héros risquent bien de découvrir à leurs dépens pourquoi le conquérant est considéré comme l’un des adversaires les plus redoutables de l’univers Marvel…