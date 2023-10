Loki : avez-vous repéré l’amusante référence à Retour vers le Futur ?

L’épisode 4 de la saison 2 de Loki a fait vibrer les spectateurs, entre ses nombreux retournements de situation et sa terrible fin. Au milieu de tout ce chaos, il y avait une référence au film Retour vers le futur. L’avez-vous repérée ?

De l’action, de l’humour, et surtout une fin terrifiante digne du claquement de doigt de Thanos : voilà ce qu’il y avait au programme de l’épisode 4 de la saison 2 de Loki. Mais alors que les personnages couraient en tous sens pour essayer désespérément de sauver le Tribunal des Variations Anachroniques (ou TVA), certains spectateurs ont repéré un hommage sympathique à un autre classique des voyages dans le temps.

En effet, au milieu du chaos qu’a été cet épisode 4, le public a eu droit à quelques accalmies. Et c’est grâce à Ouroboros et Victor Timely, dont la rencontre semblait réellement se faire hors du temps. Les deux ingénieurs ont pu échanger leurs connaissances et leurs idées sur le Cœur Temporel, qui gère la chronologie sacrée et toutes ses branches, et c’est durant ce genre de conversations qu’OB présente une maquette aux autres personnages.

La référence à Retour vers le futur dans l’épisode 4 de la saison 2 de Loki

Alors qu’il est temps pour nos héros de sauver le TVA, Ouroboros affirme avoir un plan, un “bon plan“. Il présente alors la maquette qu’il a fabriquée du Cœur Temporel pour mieux expliquer. Et ses lignes de dialogues, alors qu’il s’inquiète de détails absurdes, rappellent aussitôt celles d’un autre génie du voyage temporel : le Doc de Retour vers le futur.

“Pardonnez le côté artisanal.” explique le personnage de la série Loki devant des personnages attentifs. “Ce n’est pas à l’échelle. Il n’y a qu’une couche de peinture. Je n’ai pas fait des figurines pour chacun de nous. (…) Ça me gêne de montrer ça à Victor.” Ce à quoi Mobius, toujours aussi bienveillant, répondra : “Vous êtes trop dur. C’est splendide.” Le dialogue qui paraît au premier abord juste fait pour amuser est en réalité un clin d’œil très appuyé à une scène de Retour vers le futur.

En effet, au milieu du film, Doc Brown présente son plan pour que lui et Marty McFly puissent retourner à leur époque. Et le savant fou lâche, devant sa ville miniature : “Ne fais pas attention à l’aspect rudimentaire de cette maquette, je n’ai pas eu le temps de la faire à l’échelle ni de la peindre.” Marty se chargera, comme Mobius, de le rassurer sur sa qualité.

Mobius lui dit qu’il est un peu trop dur envers lui-même, car la maquette est manifestement incroyable. Tout cela fait écho à une scène située environ 70 minutes après le début de Retour vers le Futur, lorsque Doc Brown dévoile un équipement sérieusement impressionnant pour aider à expliquer son plan pour résoudre le problème de voyage dans le temps de Marty McFly.

Les références aux voyages temporels et autres comics Marvel sont nombreuses dans la série Loki. Entre les noms d’Ouroboros et Mobius, et les Easter eggs sur les lieux choisis pour l’intrigue, la saison 2 perpétue cette tradition. On espère juste que les scénaristes vont trouver un moyen de continuer d’insuffler un peu d’humour et de clins d’œil après la fin effroyable de l’épisode 4.

