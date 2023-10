Loki retourne le cerveau et le cœur des fans dans l’épisode 4 de la saison 2

Un suspense insoutenable a tenu en haleine les spectateurs dans le dernier épisode de la saison 2 de Loki, et la fin a ébranlé la communauté des fans de la série.

Quand Loki a fait son apparition dans le Marvel Cinematic Universe avec sa propre série éponyme, il a d’abord éveillé la curiosité des fans. Le dieu de la malice s’est retrouvé baladé dans de nombreux lieux et époques en perdition, flirtant avec la ligne dangereuse de la fin des temps.

À la fin de la première saison, lui et Sylvie, une variante féminine, avaient enfin mis la main sur l’homme à l’origine de tous leurs maux au sein du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) : Kang, alias Celui qui demeure. Ses justifications sur la nécessité d’élaguer les chronologies divergentes et de supprimer le libre arbitre pour éviter l’effondrement du temps n’ont pas suffi à empêcher Sylvie de l’abattre… et de plonger nos héros dans des ennuis encore plus gros.

Dès lors, le doute n’était plus permis : il y aurait une saison 2, et elle aurait tout intérêt à répondre aux nombreuses questions laissées en suspens. La série comptant parmi les plus gros succès de la plateforme de streaming Disney+, les fans attendaient la suite des aventures de Loki, Sylvie et Mobius de pied ferme. Et l’épisode 4 ne les a pas déçus.

L’épisode 4 de la saison 2 de Loki choque et enchante les fans

Sans conteste, la saison 2 de Loki se montre clairement à la hauteur. Des Easter eggs savamment placés pour amuser les fans les plus hardcores de Marvel tout en donnant du sens à l’intrigue, des personnages toujours plus développés, de l’épique et une pointe de malice : les promesses sont remplies.

Et le ravissement des spectateurs a atteint des sommets avec l’épisode 4 de cette saison 2 de Loki. Le TVA est au bord de l’effondrement, il n’y a plus une minute à perdre… et justement, Miss Minutes s’amuse à tout envoyer en l’air en sabotant les tentatives des héros. Ce qui n’est qu’à moitié un problème, la nouvelle équipe du TVA pouvant compter sur deux dieux de la malice.

Et alors que nos personnages préférés parviennent enfin à lancer leur plan de sauvetage, misant tout sur le courage et l’ingéniosité du nouveau-venu Victor Timely qui incarne à la fois le passé et l’avenir du TVA… tout part en sucettes. La fin de l’épisode 4 a laissé les personnages sans voix. Mais il n’en va pas de même pour les fans, qui ont exprimé tout le bien qu’ils pensaient d’une série qui ose sortir des sentiers battus.

Les fans chantent les louanges de la saison 2 de Loki

En effet, difficile de trouver du mécontentement concernant la saison 2 de Loki sur les réseaux sociaux : les internautes louent le courage et le scénario palpitant autour du dieu de la malice et ses compagnons. Et le retournement de situation choquant de l’épisode 4 n’a pas suffi à les refroidir, bien au contraire.

La saison 2 de Loki aura droit en tout à 6 épisodes. L’épisode 4 est donc clivant, emmenant les spectateurs vers le final et préparant le terrain. Comment les personnages pourront-ils se remettre des dernières minutes de cet épisode ? Reverra-t-on Miss Minutes ? Quel énième retournement de cerveau permettra de retrouver une intrigue cohérente après une telle décision des scénaristes ? Seul le temps nous le dira… ou pas, surtout si le TVA ne se remet pas d’un tel coup dur.

