Loki saison 2 épisode 3 : qui est Victor Timely ?

L’épisode 3 de la saison 2 de Loki nous a présenté un nouveau personnage, Victor Timely. Inventeur de génie, arnaqueur ou variant… qui est-il exactement ?

La saison 2 de Loki rajoute chaque fois de nouveaux personnages, jouant entre les variants et les zones d’ombre du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA). Lors du premier épisode, on rencontrait Ouroboros, puis Zaniac dans le deuxième volet. Et à présent, c’est Victor Timely qui semble attirer les ennuis et les personnages à l’occasion de la diffusion du troisième épisode.

Natif de Chicago dans les années 1860 de la chronologie éternelle du TVA, Victor Timely est un inventeur dont les créations ne sont jamais vraiment abouties. Ce qui ne l’empêche pas de vendre ses idées bancales, s’attirant les foudres des acquéreurs. Mais peut-on réellement le réduire à ce rôle ?

Qui est vraiment Victor Timely dans la saison 2 de Loki ?

Victor Timely est indéniablement lié à Kang le Conquérant. Présenté comme une variante par les héros, il semble avoir été choisi par Celui qui demeure pour le remplacer après sa mort. Selon Polygon, Victor est “une identité que Kang a créée pour lui-même après avoir voyagé du lointain futur jusqu’au 20e siècle, pour se préparer une place à cette époque, anticipant la conquête d’une ère de super-héros.”

Dans les comics, l’intelligence de Victor lui a permis de réécrire l’histoire de la révolution industrielle et de se placer au-dessus d’autres inventeurs célèbres de cette époque, comme Thomas Edison. Grâce à son génie et à son charisme, Victor a réussi à prendre le contrôle et à donner son nom à la ville de Timely, dans le Wisconsin.

Victor n’apparaît pour le moment que dans un seul épisode, mais il semble que la saison 2 de Loki respecte jusqu’à présent son identité en tant que variante de Kang. Cependant, c’est là que s’arrêtent les similitudes. La série ne dépeint pas Victor comme un super-génie brutal. Il n’est qu’un escroc vendant des inventions bien souvent inutiles à prix d’or. Après l’apparition grandiose de Celui qui demeure en fin de saison 1, Timely ressemble davantage à un enfant dans un bac à sable…

Mais Kang étant Kang, il convient de se méfier. Car Celui qui demeure avait prévenu Loki et Sylvie de la dangerosité de ses variantes, indignes de confiance. Loki, Sylvie et Mobius auront donc tout intérêt à garder l’oeil ouvert dans les prochains épisodes de la saison 2.

