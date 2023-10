Loki saison 2 épisode 2 : record du plus grand nombre de morts dans le MCU

L’épisode 2 de la saison 2 de Loki nous a offert le plus grand carnage de l’histoire du Marvel Cinematic Universe.

Même Thanos serait en train de suer s’il était devant son écran, pour la diffusion du nouvel épisode de Loki. Le grand vilain d’Avengers : Infinity War avait peut-être effacé la moitié d’un univers d’un claquement de doigt, annulant au passage l’existence de héros très appréciés comme Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange ou la Sorcière Rouge, il ne s’agissait visiblement que d’un échauffement pour le MCU.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car Loki fait mieux : une série sur le dieu de la malice se devait d’avoir les yeux plus gros que le ventre. La dévastation de l’épisode 2 de la saison 2 se situe à une échelle jusqu’alos inimaginable… et elle est permanente.

Le compteur de morts s’affole dans l’épisode 2 de la saison 2 de Loki

marvel studios disney+

Des milliards, voire des trillions d’individus voient leur existence effacée à la fin de l’épisode 2 de la saison 2 de Loki. Alors que le général Dox a rassemblé une équipe de fidèles pour bombarder plusieurs chronologies divergentes dans une tentative de protéger celle que Kang avait élue comme sacrée, c’est un véritable carnage qui a eu lieu devant des spectateurs médusés.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le premier épisode était l’occasion d’une réunion entre Dox, B-15, le juge Gamble et Mobius pour déterminer s’il fallait continuer ou non l’élagage pour stabiliser les timelines, et une décision a vraisemblablement été prise. Car pendant que Loki et Mobius traquent Sylvie dans l’épisode 2, Ouroboros, de son côté, peine à modifier le Cœur Temporel pour lui permettre d’accueillir toutes les chronologies. Et l’absence de Miss Minute ne l’aide clairement pas.

Dox en profite pour rassembler ses troupes et établir une base, ses agents préparant d’innombrables explosifs destinés à viser les branches des différentes chronologies considérées comme accidentelles à travers le multivers. Quand nos héros tentent de l’en empêcher, il est déjà trop tard pour la plupart d’entre elles. Le TVA ne peut alors qu’assister à la disparition de plusieurs univers. On vous laisse imaginer le nombre démentiel de super-héros qu’on ne verra jamais dans les prochains Marvel.

L’article continue après la publicité