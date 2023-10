Loki est-il un Géant des Glaces ? Ce qui le différencie des Asgardiens du MCU

L’un des aspects les plus intéressants de Loki, c’est qu’il n’est pas tout à fait un Asgardien. Et cette différence confère à Loki certaines particularités plutôt uniques. Loki est-il un Géant des Glaces ? On vous explique les origines de l’anti-héros.

La saison 2 de Loki a sonné le retour du dieu de la malice sur Disney+, et les fans explorent déjà de nombreuses théories pour mieux appréhender l’anti-héros. Et pour beaucoup, l’un des points les plus intéressants du lore du personnage, c’est son adoption par le roi d’Asgard, Odin.

C’était un point majeur dans l’intrigue du film Thor de 2011, dans lequel le dieu trahit ses proches Asgardiens au profit des géants des glaces, ou Jotuns. Sa lignée a été plusieurs fois évoquée depuis dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), sans jamais être approfondie avec précision.

Mais si Loki est un géant des glaces, comment peut-il être également considéré comme un dieu Asgardien ? Ses allégations ne sont-elles que les affirmations d’un enfant terrifié à l’idée de ne pas être accepté complètement par sa famille adoptive, ou y a-t-il d’autres détails à prendre en compte ?

La lignée de Loki dans l’univers Marvel expliquée

Dans les comics comme dans le MCU, Loki est un géant des glaces de naissance, mais un Asgardien par adoption. Et cette affirmation sous-entend de nombreuses différences avec les Asgardiens. Adopté enfant par Odin, Loki conserve les particularités biologiques d’un Jotun. C’est de là qu’il tire sa force surhumaine, mais aussi sa résistance et sa résilience, légèrement supérieures à celles de la plupart des Asgardiens.

De ce fait, Loki pourrait bien être l’une des créatures les plus puissantes physiquement de tout l’univers Marvel. C’est ce qui lui permet de survivre à un Hulk bien décidé à l’utiliser comme un vulgaire chiffon, ou à une terrifiante chute du Bifrost dans l’espace.

Mais une telle physiologie ne le rend pas non plus invincible. Au contraire, elle apporte son lot de faiblesses. Qui dit glace, dit fonte : Loki ne supporte pas la chaleur, même si sa magie lui permet de gagner du temps pour ne pas succomber trop vite.

Lorsque Loki réapparaît pendant la scène post-générique de Thor, il semble avoir été gravement brûlé, ce qui peut laisser supposer que sa folie trouve sa source dans les blessures subies pendant sa chute – ou dans les tortures infligées par Thanos. Et Kang, le nouveau vilain que le dieu doit affronter dans la saison 2 de Loki, pourrait bien lui aussi trouver de nouveaux points faibles chez le héros.

La saison 2 de Loki est diffusée sur Disney+ depuis le 6 octobre.