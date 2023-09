Lizzie connaît une des évolutions les plus intéressantes de Virgin River. La jeune femme a beaucoup mûri au fil des saisons, mais alors que le doute plane quant à sa grossesse, est-elle prête à devenir mère ?

Bien que Lizzie n’ait que 14 ans dans les livres de Virgin River, pour l’adaptation Netflix Sue Tenney a décidé de changer un peu les choses en la faisant vieillir jusqu’à 19 ans, ce qui permet d’aborder des thèmes plus adultes autour du personnage. Elle est présentée dans la saison 2 comme une adolescente rebelle envoyée dans la petite ville pour vivre avec sa tante Connie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les débuts sont difficiles et Lizzie a du mal à s’intégrer, mais avec le temps, elle commence à mûrir et à avoir une compréhension plus nuancée de la vie et de la responsabilité, passant d’une position conflictuelle à la boulangerie de Paige à celle de mini-maire de la ville sous la tutelle de Hope. Il en va de même pour ses relations sentimentales, la jeune femme sortait avec Ricky avant de démarrer une relation avec Denny dans la saison 4.

La première partie de la saison 5 est le moment où nous voyons vraiment Lizzie s’épanouir, approfondissant sa transition d’adolescente perturbée à leader de la ville, s’installant dans la vie paisible de la campagne et profitant de sa nouvelle relation avec Denny. Mais que lui réserve l’avenir ? Attention : spoilers !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Netflix

Lizzie est-elle enceinte dans Virgin River ?

Bien que cela ne soit pas encore confirmé, Lizzie dit à Denny qu’elle pense être enceinte dans l’épisode 10 de la saison 5. C’est une révélation choquante, qui perturbe les projets de Denny de voyager et d’emmener Lizzie avec lui.

Dans le final, le couple s’assoit à la fête du Labor Day, où Denny se remémore ce que sa grand-mère Rose lui a dit : elle pense qu’il fait “une erreur” en restant à Virgin River, et qu’il devrait “voyager et se remettre sur les rails pour la faculté de médecine”.

Ne voulant pas abandonner sa relation naissante avec Lizzie, il déclare : “Je ne pensais pas avoir d’avenir, mais avec toi, je commence à en voir un. Je sais que tu es si heureuse ici, mais penses-tu qu’il y ait une chance que tu veuilles venir avec moi ?”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avant qu’il ait le temps d’ajouter quelque chose, Lizzie l’interrompt : “Denny, je… je pense être enceinte.”

La scène passe alors à Mel et Jack, ce qui signifie qu’il faudra attendre la diffusion de la deuxième partie de la saison 5, prévue pour le 30 novembre, pour savoir si Lizzie est réellement enceinte et ce que cela signifiera pour leur avenir.

La bande-annonce suggère que c’est probable, étant donné qu’elle demande à Hope : “Et si je n’y arrive pas et que je ne suis pas une bonne mère ?”

Quelques épisodes auparavant, Lizzie s’est associée à Hope, son mentor et maire de Virgin River, pour aider à sauver la communauté de l’incendie qui ravage la ville, montrant une fois de plus combien le personnage a évolué depuis ses débuts.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’actrice Sarah Dugdale a déclaré à Tudum que l’une de ses parties préférées du rôle était de “passer de cette adolescente capricieuse qui pense être le centre d’attention, puis d’être adoucie par Virgin River et de réaliser que les gens se soucient d’elle et qu’elle est appréciée ici, à avoir un poste important dans le gouvernement et être encadrée par quelqu’un comme Hope, que je considère comme une femme forte et franche.”