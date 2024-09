Le live-action de One Piece dévoile un premier aperçu de l’île de Drum dans la saison 2

La saison 2 de One Piece sur Netflix est actuellement en production, et les fans ont enfin eu un premier aperçu de l’île de Drum en live-action, l’un des lieux les plus importants de l’histoire.

La série live-action One Piece de Netflix est basée sur le célèbre manga d’Eiichiro Oda, qui suit les aventures d’un jeune pirate, Monkey D. Luffy. Ce dernier rêve de devenir le Roi des Pirates et de trouver le légendaire trésor laissé par Gol D. Roger, connu sous le nom du One Piece.

La saison 2 de One Piece poursuivra son voyage alors qu’il entre sur Grand Line, une étape décisive dans l’épopée du jeune héros. Oda supervise à nouveau la production en tant que directeur exécutif.

Le premier aperçu de l’île de Drum a été dévoilé lors de l’événement Geeked Week de Netflix. C’est sur cette île hivernale que l’Équipage du Chapeau de Paille fera la rencontre Chopper, un renne ayant mangé le Hito Hito no Mi (ou Fruit de l’Humain) et qui deviendra par la suite le médecin de l’équipage. Cependant, la communauté est divisée sur l’apparence de l’île. Certains la trouvent incroyable, tandis que d’autres sont déçus par les effets numériques.

“Ça a l’air génial. Je suis impatient,” a écrit un fan sur X/Twitter.

“Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden et Drum vont toutes être impressionnantes,” a posté un autre.

Un autre fan s’est plaint : “Si c’était un arrière-plan d’anime, pourquoi pas, mais là, c’est du live-action, la dépendance excessive à des CGI de mauvaise qualité est énorme.”

En août, Oda a partagé une mise à jour majeure concernant la saison 2, révélant qu’elle couvrira les arcs Loguetown, Reverse Mountain (Cap des Jumeaux), Whisky Peak, Little Garden et l’île de Drum. Le fait que la prochaine saison n’aille pas jusqu’à l’arc Alabasta signifie donc qu’elle adaptera moins de chapitres que prévu.

Cependant, le côté positif est que le rythme ne sera pas trop rapide. La Saga Alabasta (ou Saga Baroque Works) est la deuxième saga de One Piece. La première saison de la série Netflix couvrait (presque) tous les arcs de la Saga East Blue, à l’exception de l’arc Loguetown.

Pour en savoir plus sur la suite du live-action One Piece, découvrez quel est ce personnage culte qui pourrait bien plus tôt dans la série Netflix, ou encore comment la saison 3 a déjà été teasée par un des membres du casting.