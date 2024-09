Saison 2 d’Avatar : Le dernier maître de l’air – trailer, casting, intrigue…

La série Avatar : Le Dernier Maître de l’air a divisé les fans lorsqu’elle est sortie sur Netflix, mais cela n’empêche que beaucoup attendent la suite avec impatience. Voici donc tout ce que nous savons pour le moment sur la saison 2 du live-action.

En février 2024, Aang et sa bande ont fait leur grand retour sur nos écrans grâce à Netflix, le géant du streaming ayant proposé une nouvelle adaptation en prise de vues réelles de la série d’animation culte du milieu des années 2000.

Pour rappel, l’histoire suit un jeune garçon surnommé l’Avatar, qui doit maîtriser les quatre éléments pour sauver un monde en guerre et combattre un ennemi impitoyable déterminé à l’arrêter.

Et après une première saison de huit épisodes, la plateforme avait annoncé dans la foulée que la série était d’ores et déjà renouvelée pour plusieurs saisons. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la saison 2 d’Avatar : Le dernier maître de l’air.

Y aura-t-il une saison 2 d’Avatar : Le dernier maître de l’air ?

Oui, Netflix a officiellement confirmé des plans pour les saisons 2 (et 3) d’Avatar : Le dernier maître de l’air.

Il va sans dire qu’il reste encore beaucoup de terrain à couvrir par rapport à l’histoire originale. La majeure partie du Livre 1 a été incluse, avec certains éléments du Livre 2 intégrés de manière inattendue.

Comme la série originale a duré trois saisons, il est logique que nous voyions davantage l’histoire d’Aang – en particulier après le renouvellement de l’autre adaptation en live-action de Netflix, One Piece.

On ne sait pas encore combien d’épisodes comptera la nouvelle saison, ni même quand elle sera diffusée. En revanche, Netflix a annoncé lors de la Geeked Week 2024 que la production avait officiellement démarré : on peut ainsi s’attendre à une sortie en 2025, ou 2026 au plus tard.

Quel sera le casting de la saison 2 d’Avatar : Le dernier maître de l’air ?

À l’occasion de la Geeked Week 2024, Netflix a annoncé que Toph allait être incarnée par Miya Cech dans la saison 2 d’Avatar. La jeune actrice devrait ainsi rejoindre le reste du casting de la saison 1, qui devrait faire son grand retour dans la suite de la série Netflix.

Voici donc un aperçu du casting de la saison 2 d’Avatar : Le dernier maître de l’air :

Aang : Gordon Cormier

Katara : Kiawentiio Tarbell

Sokka : Ian Ousley

Zuko : Dallas Liu

Seigneur du Feu Ozai : Daniel Dae Kim

Oncle Iroh : Paul Sun-Hyung Lee

Azula : Elizabeth Yu

Suki : Maria Zhang

Yukari : Tamlyn Tomita

June : Arden Cho

Jet : Sebastian Amoruso

Le mécanicien : Danny Pudi

Roi Bumi : Utkarsh Ambudkar

Toph : Miya Cech

Que se passera-t-il dans la saison 2 de Avatar : Le dernier maître de l’air ?

Il n’y a actuellement aucun plan confirmé pour la saison 2, mis à part l’introduction de Toph. Le producteur exécutif Jabbar Raisani a déclaré à Dexerto qu’il se concentrait sur l’introduction de Toph dans l’histoire avant la sortie de la saison 1.

Dans une interview avec Dexerto, le producteur exécutif Jabbar Raisani a révélé un élément qu’il aimerait voir dans les épisodes futurs : « Toph serait mon choix numéro un. J’ai hâte de découvrir qui incarnera ce personnage, car elle est géniale », a-t-il déclaré.

Un avis également partagé par les membres du casting d’Avatar : Le dernier maître de l’air. L’acteur de l’oncle Iroh, Paul Sun-Hyung Lee, a ajouté : « Nous parlions du fait qu’entre Iroh et Ozai, il y a un peu d’intrigue. Iroh devait être le prochain à hériter du trône, mais après sa défaite, il se retire et laisse Ozai prendre le pouvoir. Nous pensons que ce serait intéressant à explorer dans une adaptation. »

Il a poursuivi en disant : « Ce serait vraiment cool d’explorer les styles parentaux différents. Ozai est très dur, à l’ancienne. Il pense que Zuko doit apprendre sa leçon. Tandis qu’Iroh est plus nourricier, généreux, compatissant. Il laisse Zuko faire les bons choix. C’est une dynamique intéressante entre les deux frères, et cela n’a pas du tout été exploré dans la série animée. »

Le showrunner Albert Kim a récemment laissé entendre qu’il y aurait une saison 2 lors d’une interview avec EW, expliquant : « Les trois saisons de la série animée se déroulent essentiellement sur une année. Il nous était impossible de faire cela. Nous avons donc dû concevoir cette première saison en tenant compte de la possibilité que du temps s’écoule entre la première et la deuxième saison. »

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 2 ?

Le 20 septembre 2024, Netflix a confirmé que la deuxième saison d’Avatar était en production, annonçant la nouvelle avec un court teaser confirmant que Toph rejoindra Aang, Katara et Sokka.

Tous les épisodes de la saison 1 d’Avatar : Le dernier maître de l’air sont disponibles sur Netflix. Vous pouvez également lire notre critique de la première saison, ainsi que notre explication du final.