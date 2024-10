Opérations Spéciale Lioness Saison 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

Les agents féminins infiltrés reviennent dans une saison 2 de Lioness : pour ne rien rater de la série, voici le calendrier de sortie détaillé des épisodes.

La filmographie de Taylor Sheridan ne cesse de croître, mais le showrunner de Yellowstone ne se contente pas de produire des séries western : Opérations Spéciales Lioness compte ainsi parmi ses créations les plus emblématiques et appréciées des spectateurs. Et il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de découvrir la suite, après une première saison percutante en 2023 : Lioness a repris sur Paramount+, pour le bonheur des fans de Cruz et Joe.

L’article continue après la publicité

Les femmes reprennent en effet les armes dans de nouveaux épisodes, les deux premiers de la saison 2 étant disponibles sur la plateforme de streaming depuis le 27 octobre 2024. Et ce sera surtout l’occasion pour le public de découvrir d’autres facettes de la personnalité de Joe, qui se remémorera les sacrifices qu’elle a dû faire en tant que cheffe du programme anti-terroriste. Histoire de ne rien rater de ce nouveau chapitre de Lioness, voici le calendrier de sortie détaillé des épisodes.

L’article continue après la publicité

Quand sortira l’épisode 3 de la saison 2 de Lioness ?

L’épisode 3 de la saison 2 de Lioness sortira le 3 novembre 2024 sur Paramount+.

L’article continue après la publicité

En tout, cette nouvelle saison comptera huit épisodes, tous disponibles sur la plateforme de streaming, rejoignant ainsi le premier chapitre de la série signée par Taylor Sheridan. À moins d’un changement de planning, l’épisode final sortira donc le 8 décembre 2024.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 2 de Lioness :

Épisode 1 : 27 octobre 2024

Épisode 2 : 27 octobre 2024

Épisode 3 : 3 novembre 2024

Épisode 4 : 10 novembre 2024

Épisode 5 : 17 novembre 2024

Épisode 6 : 24 novembre 2024

Épisode 7 : 1er décembre 2024

Épisode 8 : 8 décembre 2024

À noter que ces dates sont susceptibles de changer.

De son côté, Paramount+ présente la série avec ce résumé : “Inspirée d’un programme militaire américain réel, Lioness suit les agents Joe, Kaitlyn et Cruz lors d’une mission d’infiltration pour déjouer le prochain 11 septembre.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et en attendant les prochains épisodes de la saison 2 de Lioness, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, toutes plateformes confondues.