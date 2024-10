L’équipe Lioness est-elle réelle ? Explication de l’histoire vraie derrière Opérations Spéciales

La saison 2 de Lioness vient de démarrer sur Paramount+, et la description de la série de Taylor Sheridan fait mention d’un véritable programme : on vous explique tout.

La saison 2 de Lioness vient de faire son entrée fracassante sur petit écran, présentant un premier épisode aux spectateurs qui avaient déjà apprécié le premier chapitre avec Nicole Kidman et Zoe Saldana. Dès le début, le public est emporté dans une nouvelle aventure, alors que de grands drames se profilent à l’horizon pour l’équipe de Joe.

Cette énième série de Taylor Sheridan a fait ses débuts juste avant Landman, et s’inscrit surtout avant l’arrivée de la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone. Mais loin d’être écrasée par l’aura de ses concurrentes, elle présente tous les arguments nécessaires pour se démarquer. Et alors que la tension à l’écran monte en flèche, on peut se demander quelle part de l’histoire vraie derrière l’opération Lioness est exacte : on vous explique tout sur ces équipes féminines qui ont réellement existé.

Le programme Lioness est inspiré d’une opération réelle

Bien qu’elle n’existe plus, la version de Lioness s’inspire d’une véritable équipe du même nom, composée de femmes Marines des États-Unis rattachées à des unités de combat en Irak et Afghanistan.

Paramount+

Cette stratégie devient rapidement cruciale afin d’établir un climat de confiance entre les civils et le personnel militaire dans les deux guerres. En effet, l’absence de champ de bataille officiel laisse la voie libre pour que des attaques surviennent n’importe où, à tout moment.

Pour tenter de contourner le problème, on estime vite qu’il est vital pour les soldats américains de nouer des liens avec les habitants, pour tenter de recueillir des renseignements à travers la communauté sur place. Mais les hommes se heurtent à certains obstacles sur le plan culturel, comme l’impossibilité d’approcher les femmes vivant sur place : c’est là qu’intervient l’équipe Lioness.

La présence de ces soldates ne permet pas uniquement de communiquer, mais aussi de fouiller les femmes souhaitant passer des points de contrôle américains, évitant ainsi le passage d’armes et autres produits interdits.

Par la suite, l’équipe Lioness a ouvert la voie à la création d’autres équipes féminines, appelées les Female Engagement Teams (FET), initialement utilisées entre 2003 et 2004.

Dans la nouvelle série Lioness, Joe et son équipe fonctionnent davantage comme les FET modernes que comme l’équipe Lioness originale, qui n’était que “rattachée” aux autres corps de Marines en raison de la politique d’exclusion de combat des femmes.

Qui faisait partie de la véritable équipe Lioness ?

On compte deux membres dans une équipe Lioness : une personne chargée de fouiller les civils, et un “ange gardien” dont le rôle consiste à protéger ses camarades.

Paramount+

Ces équipes de deux pouvaient fouiller en moyenne 100 femmes par jour, trouvant fréquemment armes, grosses sommes d’argent et autres objets de “propagande anti-américaine”.

Pour intégrer l’opération, les soldates devaient suivre un programme d’entraînement SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape) de 5 à 10 jours avant d’être temporairement attachées, couvrant des domaines tels que :

Techniques de fouille des femmes

Formation à la culture, à la langue et aux protocoles de travail avec des interprètes

Entraînement pour gérer les dispositifs explosifs

Instruction sur les règles d’engagement régies par l’ONU couvrant les comportements légaux et éthiques en temps de guerre

Formation à la détention

Formation à la collecte de renseignements

Briefings sur les menaces actuelles dans la zone d’opération

Après quoi, les femmes se retrouvaient sur le terrain pendant 30 jours, travaillant en binômes.

Si le programme Lioness n’existe plus, c’est qu’il n’était pas destiné à perdurer : dès le départ, on le considérait comme temporaire. À noter qu’il a également été rejoint par des locaux, dont le groupe des Sœurs de Fallujah.

En plus de la série, le documentaire Lioness

Le documentaire de 2008 intitulé Lioness porte sur les premières femmes déployées à Ramadi, en Irak, en 2003.

Paramount+

On y suit cinq soldates de soutien faisant partie des premières femmes américaines à être envoyées directement au combat.

En plus de mettre en lumière leur travail, le documentaire a contribué à apporter des changements notables au service militaire des femmes. Parmi eux, l’acte sur l’amélioration des soins de santé des femmes vétérans, dont la loi a été signée par le président Barack Obama en 2010.

La saison 2 de Lioness a commencé le 27 octobre, et est loin d’être finie : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.