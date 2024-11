Remake live-action de Lilo & Stitch : date de sortie, teaser, casting…

La version live-action du classique de Disney approche : on vous dit tout ce qu’on sait sur Lilo & Stitch, entre intrigue, casting et premiers teasers.

Disney continue de sortir des remakes en prise de vue réelle, et ne semble jamais vouloir s’arrêter. Après Le Roi Lion, Aladdin et autres Blanche-Neige, c’est cette fois au tour d’un petit extraterrestre célèbre et adorable de débarquer dans la cour du live-action, rejoignant d’autres monuments du studio aux grandes oreilles passés avant lui.

2023 a été l’année de La Petite Sirène, 2024 celle de Mufasa : Le roi lion. mais pour 2025, on passe du côté des aliens avec Lilo & Stitch. Et le long-métrage attendu pour le grand écran a déjà révélé plusieurs informations précieuses, entre son casting et les premières images de la star extraterrestre. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le remake.

Quand sortira le live-action Lilo & Stitch ?

Le film en live-action Lilo & Stitch sortira le 21 mai 2025 au cinéma en France.

Il aura fallu plusieurs années de développement pour le remake, qui a fini par obtenir sa date de sortie.

Casting de Lilo & Stitch – Qui en fait partie ?

Le casting de Lilo & Stitch se met en place de manière prometteuse. Voici les acteurs principaux qui participeront à cette adaptation en prise de vue réelle, ainsi que des détails sur la voix du sympathique mais dangereux alien Stitch.

Maia Kealoha : Lilo

Sydney Elizabeth Agudong : Nani

Zach Galifianakis : Dr. Joomba Jookiba

Billy Magnussen : Agent Pleakley

Kaipo Dudoit : David Kawena

Tia Carrere : Mme Keoka

Courtney B. Vance : Cobra Bubbles

Amy Hill : Tūtū

Chris Sanders : Stitch

Le choix de Chris Anders pour doubler Stitch n’a rien d’anodin, puisque le cinéaste avait co-écrit et co-réalisé le film original de 2022 aux côtés de Dean DeBlois. Cette nouvelle version a quant à elle été écrite par Chris K.T. Bright, connu pour Vaiana, et sera réalisée par Dean Fleischer Camp (Marcel le Coquillage (avec ses chaussures)).

Y a-t-il une bande-annonce ?

Disney a dévoilé le premier teaser de Lilo & Stitch le 25 novembre 2024.

Les images sont brèves mais montrent Stitch alors qu’il sème la pagaille tout autour de lui, saccageant des châteaux de sable.

Intrigue de Lilo & Stitch – De quoi parle le film ?

Le remake de Lilo & Stitch suivra la même intrigue que l’original et suivra la rencontre entre Lilo, une jeune fille solitaire et Stitch, un petit extraterrestre en fuite qui l’aidera à recoller les morceaux avec sa famille brisée.

Dans le film d’animation original, Lilo lutte pour trouver sa place dans le monde après la perte de ses parents. Bien que sa grande sœur Nani assume le rôle de figure adulte dans sa vie, toutes deux se disputent régulièrement et ne parviennent pas toujours à se comprendre.

L’arrivée de Stitch sur Terre bouleverse la vie de Lilo à jamais. Le film en prise de vue réelle promet donc d’inclure des moments drôles, mais aussi des passages empreints de tendresse et d’émotion.

Et en attendant de redécouvrir Lilo & Stitch, vous pouvez également aller voir du côté des films qui sortent en streaming ce mois-ci.