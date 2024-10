Calendrier de Like a Dragon Yakuza : quand sortira la partie 2 ?

Le début de Like a Dragon : Yakuza est enfin disponible sur Prime Video, mais la série n’est pas finie. Pour ne rien rater de la suite, voici le calendrier de sortie des épisodes.

Prime Video se lance à fond dans les adaptations de jeux vidéo : malgré quelques déboires avec celle de God of War, la série Fallout a de son côté rencontré un franc succès. Et la plateforme de streaming d’Amazon est loin d’avoir épuisé toute son ambition. C’est cette fois Yakuza qui a droit à son lifting pour être adapté sur petit écran, après avoir déjà investi les salles de cinéma en 2007 dans le long-métrage Yakuza : L’Ordre du dragon de Takashi Miike.

Kazuma Kiryu, incarné par Ryoma Takeuchi (Le Roi Cerf, Pokémon Détective Pikachu), est un ancien yakuza cherchant à fuir son ancienne vie. Mais des événements vont le forcer à replonger dans le monde du crime, pour le bien de sa famille. Les trois premiers épisodes sont disponibles depuis le 24 octobre 2024 sur Prime Video, mais il faudra attendre un peu pour la suite : pour ne rien manquer de la série Like a Dragon : Yakuza, nous vous détaillons le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortiront les prochains épisodes de Like a Dragon : Yakuza ?

Les trois prochains épisodes de Like a Dragon : Yakuza sortiront le 31 octobre 2024 sur Prime Video.

En tout, la série comptera six épisodes, qui sortiront par groupes de trois. Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes de Like a Dragon Yakuza tel qu’annonce par Amazon :

Épisode 1 : 24 octobre 2024

Épisode 2 : 24 octobre 2024

Épisode 3 : 24 octobre 2024

Épisode 4 : 31 octobre 2024

Épisode 5 : 31 octobre 2024

Épisode 6 : 31 octobre 2024

De son côté, Prime Video présente la série avec ce résumé : “Dans cette histoire qui se déroule dans la ville fictive de Kamurocho, deux époques se croisent : 1995 et 2005. En 1995, quatre amis désireux d’échapper aux contraintes de leurs vies à l’orphelinat plongent dans le monde des yakuzas de Kamurocho. En 2005, leur amitié s’est détériorée et les tensions entre le clan Tojo et l’alliance Omi sont à leur comble.“

Et en attendant de retrouver la suite de Like a Dragon : Yakuza, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, toutes plateformes confondues.