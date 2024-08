Le titre du film Les Quatre Fantastiques teaserait un mutant qui peut ridiculiser Thanos

Lors du San Diego Comic-Con de 2024, nous avons eu un premier aperçu de l’un des films Marvel les plus attendus : Les Quatre Fantastiques.

Au cours du panel qui a suivi et de l’avalanche d’interviews, nous en avons appris encore plus sur le prochain film Marvel, y compris son titre, The Fantastic Four: First Steps (litt. : Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas).

Mais alors, que signifie-t-il ? On pourrait d’abord penser que ce titre fait référence aux premiers pas des quatre personnages dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) et à leurs origines. Mais le réalisateur Matt Shakman a déjà confirmé que l’une des premières décisions prises par Marvel était que ce ne serait pas une origin story, ce qui rend le titre de ce reboot du film de super-héros d’autant plus intriguant.

Cela a du sens. Après tout, tout le monde connaît l’origine des Quatre Fantastiques : lors d’une aventure dans l’espace, ils sont frappés par des rayons cosmiques, les personnages étant alors transformés à jamais en obtenant des pouvoirs fantastiques (les enfants des années 90 savent). Mais qui va donc faire ses premiers pas ici ? Eh bien, que diriez-vous si nous vous disions qu’il s’agit d’un des mutants les plus puissants de l’histoire de Marvel ?

Un mutant surpuissant

“Tout juste annoncé dans le Hall H :

The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios commence la production mardi. Uniquement en salle le 25 juillet 2025.”

Franklin Richards, le fils de Reed Richards (aka M. Fantastic) et de Sue Storm (La Femme Invisible), est le mutant en question. Maintenant, si vous n’avez jamais lu de comics Marvel auparavant, vous pouvez être pardonné de ne pas en savoir beaucoup sur Franklin, mais ses pouvoirs de niveau cosmique font de lui l’un des mutants les plus puissants de l’univers Marvel.

Pour faire simple, Franklin peut consciemment (ou non) modifier la réalité, étant ainsi capable de tenir tête à certaines des divinités cosmiques les plus puissantes de Marvel, comme Galactus et les Célestes (pour les fans des Éternels). Ainsi, même le redoutable Thanos que nous avons vu dans les films du MCU n’aurait aucune chance face à cet incroyable bambin.

Dans les comics, certains des exploits les plus impressionnants de Franklin incluent le fait de faire de Galactus, le fameux Dévoreur de Mondes, son héraut, mais aussi de redémarrer le multivers avec un peu d’aide de son père, et de survivre jusqu’à la fin de l’univers, après quoi il devient la version suivante de Galactus dans cette réalité.

En gros, Franklin n’est pas juste un boss ; il est le boss du boss de votre boss. Bien sûr, vous vous demandez probablement quel est le rapport avec First Steps ? Eh bien, qu’est-ce que les bébés finissent par faire ? Leurs premiers pas, bien sûr ! On peut donc supposer que le nouveau film Les Quatre Fantastiques révélera que Sue est enceinte (ou, plus probablement, qu’elle a déjà eu le bébé), et c’est le vaste potentiel de Franklin qui va alerter Galactus de l’existence de la Terre.

Cela serait essentiellement une réécriture de l’histoire racontée dans les comics Les Quatre Fantastiques #140-141 sortis en 1973, dans lesquels le super-vilain Annihilus se rend compte du pouvoir de Franklin et voyage sur Terre pour enquêter (et voler les pouvoirs du garçon). Il y a fort à parier que Kevin Feige et les autres dirigeants de Marvel Studios apporteront leur propre touche à ces évènements, mais ce sera l’idée générale qui sous-tend l’histoire.

Secret Wars

Ce n’est pas juste une simple spéculation de notre part, car de nombreux autres insiders semblent également “confirmer” que Franklin Richards jouera un rôle dans l’histoire.

Bien sûr, il convient de prendre cette information avec des pincettes pour le moment étant donné que rien de tout cela n’a encore été officiellement confirmé, mais certains des informateurs les plus fiables ont également rapporté cela, suggérant donc que cela pourrait être en partie avéré. Pourtant, nous pensons que le titre à lui seul, en plus de ce que l’on sait des prochains films de la Phase 6, confirme grosso modo que Marvel est sur le point d’introduire Franklin, d’autant plus qu’il joue un rôle majeur dans les évènements du crossover Secret Wars de 2015.

Vous vous souvenez quand nous avons dit qu’il avait aidé à redémarrer le multivers ? Oui, cela se passe dans Secret Wars, et Marvel aura besoin de quelqu’un pour redémarrer le multivers puisque le Docteur Fatalis de Robert Downey Jr. risque d’y mettre un sacré bazar. Cela a simplement du sens d’introduire Franklin maintenant, et vous savez quoi ? Cela pourrait bien être fantastique pour le MCU.

