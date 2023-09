Les cris d’horreur de Saw X ont poussé des gens à appeler la police

Jigsaw et ses célèbres pièges reviennent au cinéma, pour toujours plus de supplices et de gore. Et les acteurs se sont donnés à fond : leurs cris ont effrayé les voisins du studio de montage du film, au point de faire venir la police.

On pensait toutes les idées de pièges épuisées, mais les scénaristes ont su prouver une fois de plus que l’horreur n’a pas de limites. Le tout dernier d’une longue série de films, Saw X, propose encore de nouvelles scènes de torture alors que le célèbre Jigsaw se venge d’une arnaque menée par un hôpital rempli de crapules sans scrupules.

Les spectateurs pourront en effet assister au grand retour de John Kramer (Tobin Bell) dans un rôle plus important encore que dans les films précédents, sa détresse étant au cœur des nouvelles épreuves. Mal avisé celui qui tente de s’en prendre au maître des pièges…

Mais la franchise s’est véritablement surpassée cette fois-ci. Selon des rapports, des voisins auraient appelé la police en entendant les cris glaçants provenant du studio de montage, sans savoir qu’il s’agissait de Saw X.

Les voisins ignoraient que le monteur travaillait sur Saw X

Dans une interview avec NME, le réalisateur Kevin Greutert a en effet raconté une anecdote surprenante : celle de l’arrivée de la police au studio de Steve Forn, le monteur du film, suite au signalement de bruits de torture – ignorant qu’il travaillait sur Saw X.

“Quelqu’un a frappé à la porte. La vidéo de l’interphone montre les policiers arriver, Forn ouvrir la porte, et les policiers qui disent : “Les voisins ont appelé en disant que quelqu’un est en train d’être torturé à mort ici” Et Forn a juste répondu “En fait, je travaille juste sur un film… Vous voulez entrer et le voir ?“

Une fois la vérité révélée, les policiers ont ri et ont décliné son offre de jeter un œil en avant-première sur Saw X. Le monteur disculpé, les autorités sont reparties. Quant à savoir si les voisins ont enfin pu dormir sans subir les hurlements de douleur, le réalisateur ne le précise pas.

Saw X est sorti aux États-Unis le 29 septembre. En France, il faudra attendre le 25 octobre pour découvrir la vengeance de John Kramer sur grand écran.