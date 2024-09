Qui est le Mage Noir des Anneaux de Pouvoir ? Les 5 théories les plus crédibles

Les Anneaux de Pouvoir a introduit un nouveau personnage mystérieux, à savoir le fameux Mage Noir, qui devrait croiser la route de l’Étranger dans la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux. Voici donc quelques théories sur sa véritable identité.

Dans la saison 1 de la série Prime Video, les spéculations tournaient autour de l’Étranger, cet “homme météore” tombé du ciel et muet à son arrivée, mais doté de capacités aussi extraordinaires qu’effrayantes.

À la fin, son identité semblait évidente (bien que non confirmée). Il s’agit d’un Istar de grande taille, un ami des « semi-hommes » comme les Piévelus (qui sont techniquement des Hobbits), et au fond de lui, il cherche à faire le bien. Une description qui n’est pas sans rappeler le Gandalf du Seigneur des Anneaux, n’est-ce pas ?

Le Mage Noir, quant à lui, n’est pas aussi simple à identifier. S’il s’agit de Gandalf, cela brise déjà légèrement la continuité du lore de Tolkien, il ne s’agit donc pas seulement de savoir quel Istar il pourrait être, car il se pourrait bien qu’il ne s’agisse même pas d’un magicien après tout. Et alors que l’épisode 4 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir vient tout juste de sortir, voici nos prédictions concernant le mystérieux Mage Noir.

Le Mage Noir serait… Saroumane ?

Commençons par l’hypothèse la plus redoutée : si l’Étranger est Gandalf, il se pourrait que le Mage Noir soit Saroumane.

New Line Cinema

Parmi les cinq Istari du Légendaire de Tolkien, Gandalf et Saroumane restent les deux magiciens les plus connus du grand public : l’un représente la lumière inébranlable, tandis que l’autre ne peut résister au sombre attrait du pouvoir. En ce sens, les deux forment donc une paire en quelque sorte, et c’est pourquoi Les Anneaux de Pouvoir pourrait manipuler le lore de Tolkien pour inclure Saroumane dans l’intrigue.

Il est vrai que cette prédiction repose sur des détails superficiels, dans le sens où le Mage Noir apparaît comme un méchant, ce qui facilite la comparaison avec Saroumane. De plus, sa barbe est parsemée de gris, suggérant peut-être sa future chevelure blanche ; et il a déjà des fidèles dévoués et de potentielles prêtresses de Melkor à son service.

On remarque également que l’apparition d’un autre Istar en Terre du Milieu est déjà sa priorité numéro un. Mais alors, veut-il trouver l’Étranger pour le corrompre, le tuer, ou peut-être même le recruter ? De plus, étant donné qu’il réside à Rhûn et que le mal surgit à l’est pendant le Troisième Âge, il est bien placé pour planter les graines qui profiteront au Seigneur des Ténèbres.

Il y a cependant deux problèmes. Premièrement, tout comme Gandalf, Saroumane n’arrive en Terre du Milieu qu’au Troisième Âge.

Deuxièmement, et c’est un gros problème, dans Le Hobbit et au début de La Communauté de l’Anneau, Saroumane est encore bien considéré – ce qui serait en contradiction avec des actes néfastes durant le Second Âge, s’il s’agit de lui. Comment un magicien maléfique pourrait-il devenir le chef le plus respecté des Istari ?

Le Mage Noir serait… l’un des Mages Bleus ?

C’est l’une des hypothèses les plus probables à ce jour : le Mage Noir pourrait être l’un des fameux Mages Bleus, faisant ainsi référence à deux Istari arrivés en Terre du Milieu pendant le Second Âge.

Tolkien Gateway

Ils ont évolué dans les écrits de Tolkien, mais voici ce que nous savons à peu près : deux magiciens « vêtus de bleu océan » sont arrivés en Terre du Milieu durant le Second Âge, où ils ont entravé les opérations de Sauron et même aidé à sa défaite. Leurs noms pourraient être Alatar et Pallando, et ils ne sont jamais retournés à Valinor.

Compte tenu des contradictions et incertitudes autour des Mages Bleus, il n’est pas difficile d’imaginer que l’un d’eux puisse devenir maléfique (et comme ils n’ont jamais été représentés dans aucune adaptation du Seigneur des Anneaux, ce serait une révélation très attendue).

De plus, il y a un autre indice intéressant : dans une lettre, Tolkien a mentionné qu’ils pourraient avoir été « les fondateurs ou les initiateurs de cultes secrets et de traditions de ‘magie’ qui ont survécu à la chute de Sauron. »

Nous savons que le Mage Noir travaille avec (ou probablement commande) l’Habitante et les autres Mystiques, ces acolytes inquiétantes vêtues de blanc. Et si l’Étranger était l’autre Magicien Bleu, l’un bon et l’autre mauvais, annonçant déjà leur conflit ?

Le Mage Noir serait… le Roi-sorcier d’Angmar ?

Et maintenant, on aborde des hypothèses intrigantes ! Et si le Mage Noir devenait le Roi-Sorcier d’Angmar, le Seigneur des Nazgûl ?

New Line Cinema

Rappelons que, même s’il a des pouvoirs magiques et manie un bâton, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un Istar : il pourrait simplement être un sorcier se faisant passer pour un Istar, compte tenu de leur pouvoir et de leur lien avec les Valar.

La question de savoir si les hommes peuvent manier la magie est un point sur lequel Tolkien semblait indécis. Par exemple, dans une lettre, il dit : « C’est un pouvoir inhérent que les hommes, en tant que tels, ne possèdent pas et ne peuvent acquérir. »

Cependant, il a également reconnu que les Númenóréens utilisaient des « sortilèges » sur leurs armes, et il est admis que certains hommes auraient hérité de « dons » de Morgoth, avec des « connaissances qu’ils gardaient secrètes » et qui les rendaient « puissants et orgueilleux. »

En d’autres termes, il est tout à fait possible qu’un simple homme puisse apprendre – probablement sur une longue période – à utiliser la magie.

Alors, quel est le lien avec le Roi-sorcier ? Eh bien, il reçoit l’un des neuf Anneaux de Pouvoir donnés aux Hommes, mais on sait peu de choses sur ce qu’il était avant de devenir le Seigneur des Nazgûl. Beaucoup pensent qu’il était un roi et un puissant sorcier, bien que personne ne connaisse son véritable nom. Peut-être que le Mage Noir nous permettra enfin d’en apprendre davantage à son sujet.

Le Mage Noir serait… la Bouche de Sauron ?

Parmi les autres théories encore d’actualité, il se pourrait que le Mage Noir soit la Bouche de Sauron, l’un des plus fidèles serviteurs du Seigneur des Ténèbres et dont nous ne savons que peu de choses sur son passé.

New Line Cinema

Si vous n’avez vu que la version cinéma du Retour du Roi, vous ne savez probablement pas de qui il est question. Il apparaît brièvement dans la version longue, et il est rapidement tué par Aragorn.

Il pourrait être un Númenóréen Noir (pour faire simple, des Hommes du Roi qui servent en grande partie Sauron après la chute de Númenor), et on pense qu’il était intéressé par les « sombres connaissances » de Sauron.

Il aurait appris la magie noire après avoir gagné les faveurs du Seigneur des Ténèbres, mais peut-être qu’il s’agissait déjà d’un sorcier avant cela, et qu’il a perfectionné ses compétences sous la tutelle de Sauron ?

Le Mage Noir serait… Khamûl l’Oriental ?

On termine cette sélection avec un autre Spectre de l’Anneau (ou Nazgûl), car le Mage Noir pourrait bien être Khamûl, qui a autrefois régné sur Rhûn et qui a ensuite reçu l’un des neuf Anneaux de Pouvoir destinés aux Hommes.

New Line Cinema

Tout comme le Roi-Sorcier et la Bouche de Sauron, on ne sait pas grand-chose de Khamûl (ce qui est un bon point). On sait qu’il régnait sur les territoires de Rhûn, mais il fut corrompu lorsque Sauron lui donna l’un des neuf Anneaux de Pouvoir. C’est au cours du Deuxième Âge qu’il a fait sa première apparition en tant que Nazgûl.

Durant le Troisième Âge, il sera envoyé dans la citadelle de Dol Guldur par Sauron, qui lui en donnera le commandement. C’est ainsi qu’il deviendra le lieutenant du Seigneur des Ténèbres et le second des Spectres de l’Anneau. Après la mort du Roi-sorcier d’Angmar, c’est Khamûl qui va le remplacer, bien qu’il ne portera le titre de Seigneur des Nagzûl que pendant une courte période.

Cela fait de lui un bon choix pour le Mage Noir : cela ne contredit pas le canon de Tolkien, et cela ajouterait une histoire intéressante à l’un des lieutenants de Sauron. Un détail intéressant : Khamûl est le Nazgûl qui faillit capturer Frodon, Sam, Merry et Pippin lorsque les Hobbits ont quitté la Comté dans La Communauté de l’Anneau.

Et pour en apprendre encore davantage sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, consultez notre calendrier de sortie des épisodes, ainsi que guide sur les hobbits de Rhûn et celui sur Celeborn, le mari de Galadriel. Vous pouvez également découvrir notre liste sur tous les personnages de la série Le Seigneur des Anneaux.