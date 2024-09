Ce personnage des Anneaux de Pouvoir pourrait bien être le Roi des Morts

New Line Cinema

Selon une théorie intrigante sur Les Anneaux de Pouvoir, un personnage de la série Amazon pourrait bien devenir le fameux Roi des Morts vu dans la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Étant donné la place des Anneaux de Pouvoir dans la chronologie du Seigneur des Anneaux, il y a eu beaucoup de spéculations sur la manière dont l’histoire de la série Prime Video pourrait se mêler à celle du Troisième Âge.

Par exemple, est-ce que l’Étranger est en réalité Gandalf sans qu’il le sache encore ? Et qu’en est-il de l’identité du Mage Noir ? Le mystérieux Istar de la saison 2 pourrait-il être Saroumane, ou peut-être même l’un des Mages Bleus ?

Theo, le fils de Bronwyn (qui a été tuée après le départ de l’actrice), a lui aussi été au centre de plusieurs théories. Dans la saison 1, les fans pensaient qu’il deviendrait le Roi-sorcier d’Angmar après avoir trouvé ce qui semblait être la lame de Morgul.

Et plus récemment, une autre théorie, qui semble encore plus convaincante compte tenu des indices que les showrunners semblent semer, a fait surface sur les réseaux : Theo pourrait bien devenir le Roi des Morts. Évidemment, pas tout de suite, mais un jour ou l’autre.

amazon mgm studios

Sur Reddit, un internaute a remarqué que le personnage a « développé un lien avec Isildur, préparant le terrain pour le serment qu’il prêtera, et il parle souvent de faire et de tenir des promesses, ce qui présage qu’il finira par rompre son serment. »

L’histoire du Roi des Morts n’a pas été détaillée dans les œuvres de Tolkien. Nous savons qu’il était vivant pendant le Deuxième Âge et qu’à l’instar des Hommes des Montagnes Blanches, il vénérait autrefois Sauron, jusqu’au moment où il a prêté allégeance au Gondor et à son roi Isildur.

Il a promis de combattre pour Isildur quand ce dernier l’appellerait, mais lorsqu’est venu le moment de la Guerre de la Dernière Alliance, il n’a finalement pas répondu à l’appel. C’est ainsi qu’Isildur a maudit le Roi des Morts et son peuple, le condamnant à errer à jamais dans la montagne Dwimorberg et donnant ainsi naissance à la célèbre Armée des Morts.

New Line Cinema

« Arondir l’a appelé ‘Seigneur de Pelargir’. Dans le livre, l’Armée des Morts aide Aragorn à reprendre Pelargir, ce qui serait une double rédemption pour lui », a également noté l’internaute.

C’est une théorie solide, et elle a gagné le soutien de nombreux fans du Seigneur des Anneaux. « J’adore cette théorie bien plus que celle de Theo devenant un Nazgûl », a écrit un spectateur, tandis qu’un autre a commenté : « Je suis complètement d’accord avec votre théorie et je pense qu’ils préparent cette intrigue depuis un moment. »

Un troisième a écrit : « Theo a toujours été un candidat idéal pour devenir le Roi des Morts car sa culpabilité liée à la destruction de sa patrie le prépare parfaitement à être le genre de personne qui, au final, ne pourra pas sacrifier un second foyer pour tenir une promesse. »

« C’est une théorie vraiment géniale. J’aime beaucoup. Theo est tellement morose et incompétent que je n’arrive pas vraiment à le voir gagner suffisamment de respect pour pouvoir diriger un groupe de personnes, mais peut-être qu’il va rapidement mûrir d’ici la fin de la saison », a ajouté un quatrième spectateur.

