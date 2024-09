Les Anneaux de Pouvoir pourrait introduire deux mystérieux magiciens encore méconnus

Avec les spéculations croissantes autour de la véritable identité du Mage Noir, certains fans du Seigneur des Anneaux pensent que deux personnages pourraient faire leurs débuts à l’écran dans Les Anneaux de Pouvoir : les Mages Bleus.

Même ceux qui détestent Le Seigneur des Anneaux connaissent l’Istar le plus emblématique : Gandalf le Gris, qui sera plus tard connu sous le nom de Gandalf le Blanc.

Les fans se souviendront également de Saroumane, l’ami devenu ennemi et premier magicien à arriver en Terre du Milieu au cours du Troisième Âge. Submergé par son désir de pouvoir, il finit par se soumettre à Sauron. Et puis il y a Radagast le Brun, moins concerné par la lutte entre la lumière et les ténèbres, et davantage intéressé par la préservation de tout ce qui est vert et vivant.

Mais, comme Gandalf le dit à Bilbon dans Un Voyage Inattendu, il y a deux autres mages… et ils pourraient se cacher quelque part en Arda.

Qui sont les Mages Bleus ?

Selon les écrits de Tolkien, les Mages Bleus sont deux Istari envoyés vers l’est et le sud de la Terre du Milieu pendant le Deuxième Âge. Étant donné que Les Anneaux de Pouvoir se déroule au cours de cette période (qui est immense, il faut l’admettre), il est possible qu’ils fassent leur apparition.

En tant que concept, les Mages Bleus ont évolué à travers les écrits de Tolkien. Au départ, ils n’avaient pas de nom ; on nous disait qu’il y avait cinq Istari, mais nous n’en connaissions que trois.

Avant Le Retour du Roi, Tolkien a écrit un “essai sur les Istari” qui précisait que deux magiciens “vêtus de bleu marine” avaient été envoyés à l’est de la Terre du Milieu et qu’ils n’étaient jamais revenus. Beaucoup ont supposé qu’ils étaient tombés sous l’emprise de Sauron, tout comme Saroumane (mais sans son influence considérable).

Plus tard, dans Contes et Légendes inachevés, Tolkien leur donna des noms (Alatar et Pallando, bien que ceux-ci aient également changé à plusieurs reprises) et nota qu’ils étaient arrivés au cours du Deuxième Âge, et non durant le Troisième Âge comme cela est mentionné dans les appendices du Retour du Roi.

“Ils ont pu entraver les opérations de Sauron à l’Est et au Sud, contribuant à la défaite de Sauron lors de la Guerre des Elfes et de Sauron ainsi que du Siège de Barad-dûr”, selon Tolkien Gateway.

Le Mage Noir et l’Étranger pourraient être des Mages Bleus

Bien que la prédiction dominante soit que l’Étranger est Gandalf, il est possible qu’il soit un Mage Bleu – ce qui expliquerait la présence d’un autre Istar présumé dans Les Anneaux de Pouvoir, le Mage Noir.

Dans une lettre, Tolkien a écrit : “Je soupçonne [que les Mages Bleus] étaient les fondateurs ou les initiateurs de cultes secrets et de traditions ‘magiques’ qui ont survécu à la chute de Sauron.”

C’est un indice majeur concernant le mystérieux personnage découvert dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, étant donné que le Mage Noir semble superviser le culte de Melkor, ses sorcières “acolytes”. De même, étant donné qu’il n’y a aucune histoire documentée sur Gandalf lors du Deuxième Âge, il n’est pas impossible que l’Étranger soit l’un des Mages Bleus – donc ne vous attendez pas à ce que cela corresponde exactement à ce que vous avez lu.

Comme l’a souligné un internaute sur Reddit : “Ce qui est également très évident, c’est que le culte n’est pas intéressé par le fait de tuer l’étranger, je pense qu’ils essaient de lui rendre la mémoire ou de restaurer son identité, notamment avec ce rêve avec le bâton.”

Un autre a écrit : “C’est la seule chose qui a du sens avec l’écriture. C’est aussi ambigu quant à ce qu’ils ont réellement fait là-bas, surtout qu’ils ont techniquement échoué dans leur mission, bien que ce qu’ils ont fait ait contribué à atténuer les forces de l’Est lors de la bataille finale du Deuxième Âge.”

Les Mages Bleus ont-ils déjà fait leur apparition dans Le Seigneur des Anneaux ?

Les Mages Bleus n’ont jamais été montrés à l’écran dans aucun média du Seigneur des Anneaux. Ils ont été mentionnés dans trois titres, mais c’est tout.

Dans Le Seigneur des Anneaux Online, la tribu Khundolar des Orientaux avait une “Caste Bleue” de sorciers, et leur maître – Yirokhsar le Bleu – interdisait toute association avec Sauron, ce qui implique qu’ils auraient pu être fondés par Alatar ou Pallando.

Dans Le Hobbit : Un Voyage Inattendu, Gandalf parle à Bilbo des Mages Bleus, mais admet qu’il a oublié leurs noms. Enfin, dans La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor, des artefacts font référence à deux magiciens anonymes venus en Mordor, et une figurine d’eux est sculptée dans de la pierre bleue.

Dans une interview avec Vanity Fair, le co-showrunner Patrick McKay a été interrogé pour savoir si l’Étranger était Gandalf, Saroumane ou Radagast, et il a répondu de manière évasive : “Eh bien, je dirais que ces noms ne sont pas les seuls êtres de cette catégorie. Donc peut-être, mais peut-être pas. Et le mystère et le voyage en valent la peine, je dirais.”

Pour en apprendre davantage sur la série Prime Video, découvrez si Les Anneaux de Pouvoir est canon, ou encore de quels sont les livres qui ont inspiré la série Le Seigneur des Anneaux.