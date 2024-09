Que signifie Sûzat dans Les Anneaux de Pouvoir ? Explication de la légende hobbit

New Line Cinema

Les Anneaux de Pouvoir a mentionné l’un des lieux les plus emblématiques de la Terre du Milieu – mais même si vous êtes un fan dévoué du Seigneur des Anneaux, vous ne connaissez peut-être pas la signification du mot “Sûzat”.

Dans la saison 1, les Piévelus vivent dans le Rhovanion, une région à l’est des Monts Brumeux (ou Hitheaglir en sindarin). Contrairement aux Hobbits du Seigneur des Anneaux, ils sont de nature nomade, ayant l’habitude de migrer dans différents endroits au fil des saisons.

Cependant, ce qui est inhabituel, c’est de quitter l’entourage de leurs compagnons Piévelus, et c’est exactement ce que Poppy et Nori ont fait avec l’Étranger dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Dans l’épisode 4, après avoir été séparés par une tornade, les deux Piévelues rencontrent une autre sous-espèce d’hobbits : les Fortauds.

Ils visitent leur village, creusé dans le désert de Rhûn, et apprennent l’existence d’une prophétie concernant un lieu spécifique : la Sûzat.

Sûzat est un autre nom pour la Comté

Selon Gundabale, l’ancien chef des Fortauds est parti à la recherche de la Sûzat, qui n’est autre qu’un autre nom pour la Comté, le pays des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux.

Lorsque Poppy et Nori mentionnent Sadoc Terrier, le chef de leur clan qui est mort dans la saison 1, c’est un nom que Gundabale reconnaît. Il s’avère qu’il était un descendant de Rorimas Terrier, un ancien Fortaud qui, selon la légende, est autrefois parti à la recherche d’un lieu “traversé de rivières d’eau fraîche et de collines si arrondies qu’une famille pourrait y creuser un trou et y vivre. Il le nomma la Sûzat.”

Grâce à la description de Gundabale, on peut facilement deviner que cet endroit légendaire n’est autre que la Comté du Seigneur des Anneaux. Le terme de Sûzat provient du hobbitique (un dialecte de l’Ouistrain), tandis qu’en sindarin, elle est connue sous le nom de “i Drann”.

Où se trouve la Comté ?

La Comté se situe dans la région de l’Eriador, s’étendant sur environ 200 kilomètres des Hauts des Galgals à l’ouest jusqu’au Pont du Brandevin à l’est, et sur 240 kilomètres des landes septentrionales jusqu’aux marécages au sud. Selon Tolkien, elle couvre approximativement 47 000 kilomètres carrés au total.

Rappelez-vous, Hobbitebourg n’est qu’un village dans la Comté, mais la région est immense. Elle était initialement divisée en quatre quartiers (Farthings), jusqu’à ce que le Pays-de-Bouc (à l’est) et la Marche-de-l’Ouest soient considérés comme faisant partie de la région après la Guerre de l’Anneau au Troisième Âge.

Dans les écrits de Tolkien, les Piévelus sont les premiers à migrer vers l’ouest en Eriador depuis les Vallées de l’Anduin. Cela a marqué les “Jours Errants” des Hobbits, une période de transit au début du Troisième Âge.

Verrons-nous la Comté dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Il est très peu probable que nous voyions la Comté dans Les Anneaux de Pouvoir, étant donné que la série se déroule au Deuxième Âge et que la Comté ne sera fondée qu’au Troisième Âge.

Plus précisément, la Comté a été peuplée par les Piévelus en l’an 1601 du Troisième Âge. Avant d’arriver dans la Comté, ils vivaient dans le Cardolan et le Rhudaur (on a même dit qu’ils fuyaient l’ombre de Dol Guldur).

Il est probable que la série se termine avec Isildur perdant l’Anneau Unique dans l’Anduin, ce qui se produit très tôt au Troisième Âge, bien avant que les Piévelus n’approchent de la Comté.

Et pour en apprendre davantage sur Les Anneaux de Pouvoir, découvrez qui est le “Joffrey de la Terre du Milieu” selon les fans, ou encore comment la mort de ce personnage dans la saison 2 prépare deux futurs rois.