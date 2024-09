La saison 2 des Anneaux de Pouvoir subit une chute d’audience drastique malgré de bonnes critiques

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir commence bien… si l’on se fie aux critiques, mais son audience a considérablement chuté.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a été largement mieux accueillie que la précédente. Dans leur critique, nos confrères de chez Dexerto ont affirmé qu’elle s’était même « rachetée » après un début difficile, et « contrairement à ce que disent les Ents, dans ce cas, le pardon n’a pas pris une éternité » (pour celles et ceux qui ont vu l’épisode 4 de la saison 2).

Et la plupart des critiques semblent être d’accord, avec un score de 83 % sur Rotten Tomatoes pour la nouvelle saison de la série Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est populaire – comme l’indique son score d’audience de 58 % à l’heure où nous rédigeons ces lignes (ce qui reste une nette amélioration par rapport aux 38 % de la saison 1).

Le premier épisode de la saison 1 avait attiré 1,8 million de spectateurs au cours de ses trois premiers jours aux États-Unis. Selon Amazon, qui garde les détails précis des performances de la série sous silence, c’était son plus gros lancement sur Prime Video à ce jour.

amazon mgm studios

La saison 2 n’a pas aussi bien réussi, avec seulement 902 000 spectateurs ayant regardé le premier épisode au cours des quatre premiers jours sur la plateforme de streaming, soit une chute de près de 50 %.

En réalité, cela n’est pas si surprenant. Bien que la série ait des fans loyaux et des critiques virulents, la clé du succès d’une série repose davantage sur la majorité silencieuse, à savoir ceux qui regardent chaque semaine sans faire de bruit.

Malheureusement, Les Anneaux de Pouvoir a eu du mal à maintenir l’intérêt des spectateurs lors de sa sortie en septembre 2022. Selon The Hollywood Reporter, le taux de complétion aux États-Unis était de 37 %, ce qui signifie que 63 % des spectateurs ont abandonné avant le final. À l’international, les chiffres étaient légèrement meilleurs, avec un taux de 45 %.

La directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a rejeté toute idée selon laquelle la série aurait démarré sur de mauvaises bases. « Ce désir de dépeindre la série comme étant moins qu’un succès — cela ne reflète aucune des discussions que j’ai en interne », a-t-elle déclaré dans un communiqué antérieur.

« C’est une énorme opportunité pour nous. La première saison nécessitait beaucoup de mise en place. »

Il est difficile de savoir comment la série se comportera dans les classements de streaming de Nielsen, bien qu’il sera compliqué d’égaler les scores de Netflix, qui a écrasé House of the Dragon et The Boys cet été avec cette série pourtant sous-estimée.

En attendant, consultez notre calendrier de sortie des épisodes pour être sûr de ne pas manquer la suite de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Découvrez également notre guide sur le mystérieux Tom Bombadil, ainsi que nos théories concernant la véritable identité du fameux Mage Noir.