Les Anneaux de Pouvoir : tout sur le Forodwaith dans l’univers du Seigneur des Anneaux

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir ramène les spectateurs dans une région de la Terre du Milieu encore méconnue : le Forodwaith, le foyer glacial et terrifiant de Sauron.

La série Le Seigneur des Anneaux sur Prime Video se déroule dans tout Arda, suivant les intrigues politiques de Númenor (le royaume insulaire au destin tragique), les drames nains de Khazad-dûm, la création des anneaux et les débats des elfes de Lindon et d’Eregion, ainsi que les mystérieuses Terres du Sud, qui sont devenues le Mordor suite à l’éruption de la Montagne du Destin.

La portée de la série s’élargit encore davantage dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, avec l’Étranger et Nori voyageant vers une partie mystérieuse et en grande partie inexplorée de la carte : Rhûn, à l’extrême est du continent.

Cependant, le premier épisode de la saison 2 transporte brièvement les spectateurs dans un endroit où personne ne voudrait aller : le Forodwaith.

Où se situe le Forodwaith ?

Le Forodwaith se trouve dans la partie la plus septentrionale de la Terre du Milieu, un lieu où habitent des dragons, une mystérieuse race d’hommes des neiges, et autrefois Morgoth.

Amazon MGM Studio

Sans surprise, il y fait froid – très froid, rarement plus chaud que 10°C à tout moment. C’est une vaste région, s’étendant jusqu’aux sommets des Montagnes Rouges (aussi connues sous le nom d’Orocarni). Cela s’explique par sa proximité avec Ilmen (l’atmosphère du monde, en gros) et l’influence glaciale de Morgoth.

La région a été créée après la Guerre de la Colère, prenant la place de Dor-na-Daerachas, avec des dragons peuplant également la zone. À l’époque du Troisième Âge, ses habitants étaient connus sous le nom d’Hommes des Neiges de Forochel, qui, dit-on, glissaient sur la glace avec des os attachés à leurs pieds.

Que signifie Forodwaith ?

Forodwaith est un nom en Sindarin, se traduisant approximativement par “Désert du Nord”. Ce nom a été donné durant le Premier Âge, se référant à toute terre au nord des Montagnes de Fer (aussi appelées Ered Engrin).

Cependant, dans le Légendaire de Tolkien, les Forodwaith étaient également décrits comme l’équivalent des Vikings en Terre du Milieu, avec Ponórir représentant la Scandinavie. Mais cela devient assez confus si l’on prend en compte toutes les significations et terminologies alternatives de l’auteur, alors contentons-nous de ce que nous savons avec certitude.

La connexion avec Sauron

Morgoth avait une base dans le Forodwaith, qui est le lieu d’ouverture de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir avec Sauron, Adar et les orques.

Amazon MGM Studio

Après la défaite de Morgoth lors de la Guerre de la Colère face à l’Armée de Valinor, le laissant errer dans le Vide Intemporel, Sauron tente de rassembler les orques et de prendre la place du Seigneur des Ténèbres.

« Doutez de moi à vos risques et périls… vous n’avez nulle part où aller. Les Valar ne vous pardonneront jamais, les Elfes ne vous accepteront jamais, les Hommes ne vous regarderont qu’avec horreur et dégoût », avertit-il.

Adar, le “père” des orques, semble ignorer les préoccupations de ses enfants et couronne volontiers Sauron comme leur nouveau souverain… mais tout cela n’est qu’une ruse élaborée.

Alors que Sauron baisse la tête, Adar plonge la couronne dans son dos et les orques l’attaquent. Ce n’est pas un combat facile, mais ils finissent par le maîtriser et le poignardent sauvagement encore et encore jusqu’à ce qu’Adar leur ordonne d’arrêter.

Il ne meurt pas, cependant. Alors que du sang noir coule sur le sol, une lumière aveuglante jaillit de ses yeux et de sa bouche. Une énorme explosion secoue le Forodwaith et couvre la zone de gel, et son corps disparaît.

Consultez notre résumé de l’épisode 3 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Vous pouvez aussi en apprendre plus sur la place de la série Prime Video dans la chronologie du Seigneur des Anneaux, ou encore consulter notre explication du sort de Bronwyn dans la nouvelle saison.