La mort de ce personnage dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir prépare deux futurs rois

Valandil, l’ami d’Isildur et fidèle lieutenant d’Elendil, est mort dans l’épisode de cette semaine des Anneaux de Pouvoir. Mais sa mort ne sera pas vaine si l’on se réfère aux écrits de Tolkien.

Valandil était un personnage sympathique dans Les Anneaux de Pouvoir. Quand il surprend Kemen (qui est désormais considéré comme le “Joffrey de la Terre du Milieu” par les fans) en train de critiquer la reine Míriel dans une taverne, il le prévient qu’il en payera le prix s’il continue à lui manquer de respect.

Dans l’épisode 5 de la saison 2 de la série Prime Video, Kemen, le fils de Ar-Pharazôn, le pousse à bout. Après qu’Elendil lui a donné un coup de poing au visage, Kemen ordonne aux gardes de le maintenir pour qu’il puisse le frapper en retour, mais Valandil le retient et le projette sur le côté.

Isildur demande à Valandil d’arrêter alors qu’il est sur le point de tuer Kemen… et sa clémence est récompensée par une mort brutale et injuste lorsque le fils de Pharazôn poignarde Valandil dans le dos avec son épée. Heureusement, son héritage perdurera.

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur les écrits de Tolkien !

Elendil et Valandil sont des futurs rois

Amazon MGM Studio/Edward Johnson

Le Valandil des Anneaux de Pouvoir n’est pas un personnage issu des livres de Tolkien. Il a été créé spécialement pour la série, mais tout comme l’Étranger est décrit comme un “grand elfe”, son nom a toujours eu une signification plus profonde.

Premièrement, Elendil a un destin important : dans Le Silmarillion, Pharazôn capture Sauron, et le futur Seigneur des Ténèbres le persuade sournoisement de se rendre vers Valinor et les Terres Immortelles. Pendant ce temps, Elendil rassemble sa famille et d’autres Fidèles et part vers l’est, en direction de la Terre du Milieu.

Peu de temps après, la violation de l’Interdit des Valar par Pharazôn va entraîner la chute de Númenor, avec le royaume insulaire qui va sombrer dans les profondeurs de la mer. Cependant, les Valar vont épargner Elendil et son peuple, les emmenant vers la Terre du Milieu avec un grand vent. C’est de là qu’ils établissent les royaumes d’Arnor et du Gondor, avec Elendil comme premier Haut Roi.

Amazon MGM Studio

Dans Les Anneaux de Pouvoir, Elendil ne peut accepter Pharazôn comme roi de Númenor, et il lutte pour “rester le calme dans l’œil de la tempête”, comme le lui a demandé Míriel. La mort de Valandil renforcera sans aucun doute sa détermination et le poussera à diriger son peuple le moment venu.

Mais ce n’est pas tout. Valandil est également le nom du quatrième fils d’Isildur (nous ne connaissons pas le nom de sa mère, mais cela pourrait être Estrid dans la série), né vers la fin du Second Âge.

Valandil devient héritier du trône alors qu’il n’a que 14 ans. Mais étant trop jeune pour régner, il a attendu ses 21 ans pour devenir roi d’Arnor. Il mourut à l’âge de 260 ans, ayant ainsi régné pendant 239 ans.

Valandil se traduit par “Ami des Valar” en Quenya, et bien que ce soit sans aucun doute l’inspiration du nom du fils d’Isildur dans les écrits de Tolkien, le Valandil des Anneaux de Pouvoir a un lien plus étroit avec Elendil et Isildur.

En résumé, Elendil honorera la bravoure de Valandil en réalisant les souhaits de Míriel, et Isildur rendra sans aucun doute hommage à son meilleur ami en donnant son nom à l’un de ses enfants.

