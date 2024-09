Les Anneaux de Pouvoir a trouvé son “Joffrey de la Terre du Milieu” et les fans le détestent

Joffrey, le méchant prétentieux et avide de sang de Game of Thrones, était l’un des personnages de série les plus détestés de tous les temps. Désormais, Les Anneaux de Pouvoir a trouvé son successeur.

Il est difficile d’imaginer que quelqu’un puisse un jour égaler la haine que tout le monde éprouvait à l’égard de Joffrey Baratheon de Game of Thrones. Que ce soit en exécutant Ned Stark, en forçant Sansa à regarder la tête de son père sur une pique, ou en gâchant House of the Dragon avant que nous ne le sachions, le personnage méritait sa mort.

Tout cela grâce à la performance magistrale de Jack Gleeson, qui nous a offert une interprétation si exaspérante qu’elle en était transcendante. En d’autres termes, nous détestions Joffrey de manière viscérale, même si ce n’était qu’un personnage fictif.

Mais après l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, la série Prime Video semble avoir trouvé son propre petit prétentieux détestable à haïr chaque semaine. Il s’agit bien évidemment de Kemen, le fils d’Ar-Pharazôn, brillamment interprété par Leon Wadham.

C’est un imbécile, un garçon snob et suffisant, anti-elfe, qui franchit une limite dans le nouvel épisode : il détruit le sanctuaire des Fidèles dédié aux défunts et tue Valandil, avant de faire porter la responsabilité de la rébellion à Elendil.

Les Anneaux de Pouvoir est une série clivante, mais Kemen semble avoir réussi l’exploit de mettre tout le monde d’accord sur le subreddit de la série Le Seigneur des Anneaux. « Joffrey de la Terre du Milieu », a écrit un internaute, auquel un autre a répondu : « J’espère qu’il aura une fin similaire. »

« J’ai besoin que Kemen meure de la pire manière possible, et je veux qu’ils n’épargnent aucun budget pour le gore », a commenté un autre. « Je n’ai pas ressenti autant de haine pour un personnage fictif depuis GoT, ce qui signifie que c’est bien joué. Va te faire foutre, Kemen », a écrit un quatrième.

“Kemen, j’ai confiance qu’on va s’occuper de toi”

« Kemen est probablement la personne la plus détestable de la série à ce stade. C’est le Joffrey de la Terre du Milieu haha », a ajouté un cinquième.

En parlant à Geekcentric, Wadham a laissé entendre que Kemen est « avide » dans la saison 2. « Il veut plus de respect, il veut plus de responsabilités, il veut plus pour lui-même et il essaie de l’obtenir aussi vite que possible », a déclaré l’acteur néo-zélandais.

« Tolkien était fasciné par la chute des hommes, fasciné par cette forme de cupidité et ce qu’elle fait aux gens, et jouer cela cette saison a été un véritable plaisir. »

Si vous avez entendu Pharâzon parler des Terres Immortelles, consultez notre guide à ce sujet pour en apprendre davantage sur Valinor et l’Interdit des Valar. Vous pouvez également découvrir combien il y aura de saisons des Anneaux de Pouvoir, ou encore tout ce qu’il faut savoir sur les Sept Anneaux des Nains.