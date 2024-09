Les Anneaux de Pouvoir : tout savoir sur les Fidèles de Númenor

Les Fidèles ont été cités à plusieurs reprises dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, mais qui sont-ils vraiment ? Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur ces Númenóréens dans l’univers du Seigneur des Anneaux.

Si la Terre du Milieu était déjà bien connue du grand public, notamment grâce aux trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson, Les Anneaux de Pouvoir a mis la lumière sur d’autres territoires plus méconnus, à l’instar de l’île d’Elenna, aussi connue sous le nom de Númenor.

En effet, les adaptations cinématographiques se concentrant principalement sur le Troisième Âge, il nous était donc impossible de voir cette île dans les précédents films, étant donné qu’elle a disparu en l’an 3319 du Deuxième Âge.

Et dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, on peut voir que la population de Númenor est divisée en deux “factions”, avec d’un côté ceux que l’on surnomme les Hommes du Roi, désignant les Númenóréens qui ont renié les Valar et les Elfes, et de l’autre les fameux Fidèles. Et c’est ce dernier groupe sur lequel nous allons nous concentrer dans cet article.

Qui sont les Fidèles dans l’univers du Seigneur des Anneaux ?

Par opposition aux Hommes du Roi, les Fidèles sont donc, comme leur nom l’indique, les habitants de Númenor qui sont restés fidèles aux Valar et aux Elfes. C’est notamment le cas d’Elendil, le père d’Isildur, dans Les Anneaux de Pouvoir.

Pour comprendre pourquoi il y a eu cette scission chez les Númenóréens, il faut retourner un peu dans le passé de l’île. Pour rappel, Númenor est apparue dans la Grande Mer (ou Belegaer) au début du Deuxième Âge, étant alors un cadeau offert par les Valar aux descendants des Edain (les premiers Hommes) pour les récompenser de leur aide lors de la lutte contre Morgoth durant la Guerre de la Grande Colère.

Pendant des milliers d’années, la civilisation Númenóréenne s’est étendue, notamment en établissant des colonies en Terre du Milieu comme avec la cité de Pelargir. Les Númenóréens ont été les Hommes les plus instruits et les plus sages de tout Arda pendant un temps. Mais petit à petit, certains ont commencé à jalouser l’immortalité des Elfes et à ressentir un mécontentement croissant à l’égard de l’Interdit des Valar, ces derniers leur ayant formellement interdit de naviguer vers l’Ouest, en direction de Valinor et des Terres Immortelles.

Et c’est avec Tar-Atanamir, le 13ᵉ roi de Númenor, que l’hostilité à l’encontre des Valar va véritablement se manifester, puisqu’il est le premier roi de l’île à remettre ouvertement en question l’Interdit formulé par les plus puissants des Ainur. Et c’est sous le règne de son fils, Tar-Ancalimon, qu’un clivage va apparaître chez les Númenóréens, avec les Hommes du Roi qui vont s’éloigner des Bénis et des Eldar, tandis que les Fidèles conservent quant à eux leur loyauté envers les Valar et les Elfes.

Si au départ, tous restaient fidèles à la couronne Númenóréenne, le fossé entre les deux factions ne va cesser de grandir au fil du temps, les Fidèles devenant alors de plus en plus minoritaires par rapport aux Hommes du Roi.

Les Fidèles finiront par être ostracisés par les Hommes du Roi, à tel point que beaucoup vont fuir Númenor pour se réfugier en Terre du Milieu, en particulier à Pelargir. La défiance envers l’Interdit des Valar va alors atteindre son paroxysme sous Ar-Pharazôn, le 25ᵉ et dernier roi de l’île, puisque c’est lui qui, sous l’influence de Sauron, va traquer les Fidèles (qu’il a renommé les Rebelles). Mais c’est aussi et surtout lui qui va décider d’envoyer sa flotte envahir les Terres Immortelles, brisant l’Interdit des Valar et menant ainsi à la chute de Númenor, qui finit par être engloutie par la mer.

De leurs côtés, de nombreux Fidèles ont réussi à être regroupés dans le port de Rómenna par Amandil, le père d’Elendil et chef de cette faction. Voyant que les Hommes du Roi s’apprêtaient à envahir Valinor, Amandil est parti seul en direction des Terres Immortelles, et ce afin de demander de l’aide auprès des Valar pour sauver Númenor. Son destin étant inconnu, c’est son fils qui va finalement réunir les derniers Fidèles restants pour s’enfuir de l’île, juste avant qu’elle soit submergée par les flots.

