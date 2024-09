Les fans des Anneaux de Pouvoir critiquent cet aspect de la série, et ce n’est pas l’histoire

La série Les Anneaux de Pouvoir fait l’objet de critiques constantes, mais les téléspectateurs semblent avoir du mal avec un problème qui n’a rien à voir avec son intrigue ou son adaptation de l’univers du Seigneur des Anneaux.

Certaines personnes ont vraiment détesté la première saison des Anneaux de Pouvoir. Ils avaient des raisons valables ; comme la série Prime Video n’a pas les droits sur Le Silmarillion, elle a pris quelques libertés avec les écrits de Tolkien, et d’autres ont estimé que le scénario n’était pas à la hauteur des précédents films Le Seigneur des Anneaux.

Ceci étant dit, la saison 2 a eu droit à un accueil un peu plus positif, bien qu’il y ait tout de même quelques critiques… certaines étant plus raisonnables que d’autres.

Il y a une inquiétude légitime concernant l’identité du Mage Noir, tandis que l’impatience monte autour du voyage de l’Étranger à la recherche de son nom dans la région de Rhûn.

En mettant de côté ces débats sur l’intrigue, il y a un problème qui a été pointé du doigt par les téléspectateurs : la série est trop sombre. Pas au niveau de son ton, mais visuellement parlant.

Amazon MGM Studio

Un internaute a demandé sur Reddit « pourquoi la série est si sombre », déclarant alors ceci : « Nous devons fermer les volets, éteindre toutes les lumières, et même là, nous avons du mal à voir. On en est arrivés à faire des blagues du genre : ‘Oh super, encore un combat de nuit ! On n’a même pas besoin de regarder cette scène puisque de toute façon, on ne voit rien !’

« Sérieusement, pour quelle télévision colorent-ils ces images ? Un bon tiers de la série est impossible à regarder à cause du manque de lumière dans les scènes ! »

Cela est devenu une plainte de plus en plus courante sur les chaînes de télévision et les services de streaming ; les téléspectateurs de House of the Dragon avaient rencontré des difficultés similaires, et Game of Thrones avait également laissé les fans dans l’obscurité (littéralement) avec l’épisode 3 de la saison 8, intitulé “La Longue Nuit”.

« Je pensais que j’étais le seul. J’ai des rideaux occultants et je dois quand même attendre la nuit pour regarder si je veux voir tous les détails, et je ne peux pas allumer la moindre lumière dans la maison quand je le fais », a commenté un autre internaute.

« Je me souviens que ce problème avait été soulevé avec House of the Dragon aussi, et il avait été discuté du fait que ces séries aujourd’hui sont conçues pour des écrans OLED avec HDR. Si vous n’avez pas ça, c’est peut-être la raison pour laquelle ça paraît trop sombre », a supposé un troisième.

Plus tôt cette année, Amazon a discrètement supprimé le support de Dolby Vision et Dolby Atmos dans son plan avec publicité – donc, à moins de payer un supplément, vous avez probablement une qualité visuelle inférieure si vous avez cet abonnement.

