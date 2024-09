Les Anneaux de Pouvoir : où se trouvent les Terres Immortelles ?

Dans Les Anneaux de Pouvoir, les « Terres Immortelles » ont été mentionnées, désignant un lieu sacré dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Il est donc grand temps de parler de Valinor et de ce royaume légendaire.

La Terre du Milieu n’est pas un paradis, mais elle abrite certains des royaumes les plus époustouflants de tout Arda, le monde créé par le fameux Eru Ilúvatar.

On pensera alors au royaume du Lindon, avec ses feuilles dorées et son ambiance radieuse, mais aussi à Eregion, la demeure de Celebrimbor qui accueillera la guilde des forgerons Gwaith-i-Mírdain. Sans oublier l’Eriador où se trouve la célèbre cité elfique de Fondcombe, une vallée cachée qui est peut-être l’endroit le plus paisible de tout le continent (ceci est uniquement visible dans la trilogie du Seigneur des Anneaux).

Les Anneaux de Pouvoir nous a offert un petit aperçu de Valinor dans la première saison. Et dans l’épisode 5 de la saison 2, Ar-Pharazôn mentionne les « Terres Immortelles ». Comme l’a écrit Robert Browning : « L’ambition d’un homme doit toujours dépasser son étreinte, sinon, à quoi sert le paradis ? »

Les Terres Immortelles, c’est Valinor (en gros)

Tout d’abord, les Terres Immortelles ne sont pas en Terre du Milieu. La zone comprend le continent d’Aman, qui se trouvait tout à l’ouest d’Arda à l’origine, ainsi que l’île de Tol Eressëa. C’est là-bas que l’on trouve le royaume du Valinor.

Amazon MGM Studio

Valinor (ou Valinórë) est un royaume situé au centre d’Aman, qui signifie en quenya la “Terre des Valar”. Sa capitale est Valimar.

Il y a pas mal de contexte à expliquer, alors voici un résumé simplifié. Valinor a été fondé après que Morgoth (le grand méchant du Seigneur des Anneaux avant Sauron) a détruit l’ancienne demeure des Valar en Terre du Milieu, à savoir l’île d’Almaren.

Après l’éveil des Elfes en 1050 A.A (Années des Arbres), soit environ 2 100 ans avant Les Anneaux de Pouvoir, les Valar ont combattu Morgoth (qui portait autrefois le nom de Melkor) et les ont amenés à Valinor.

Plus tard, Morgoth est revenu à Valinor, semblant vouloir se repentir de ses méfaits… mais en réalité, il complotait secrètement une rébellion des Elfes avec ses sombres manipulations. Il savait que son plan avait été découvert, alors il a demandé l’aide d’Ungoliant (une araignée géante et la mère d’Arachne) pour détruire les Deux Arbres (deux grands arbres sacrés créés pour remplacer les Lampes des Valar précédemment détruites par Melkor) et plonger tout le royaume dans les ténèbres.

Mais les Valar sont parvenus à sauver une fleur et un fruit lumineux des arbres, qui sont devenus la Lune et le Soleil. Logiquement, ils ont concentré leurs efforts sur le renforcement des défenses de Valinor, rendant son accès extrêmement difficile.

Où se trouve Valinor ?

Reddit : Guyev

Valinor est un pays dans Aman, qui se situait à l’extrême ouest du Belegaer (ou la Grande Mer), l’océan à l’ouest de la Terre du Milieu. Il est entouré par l’Ekkaia, dite la Mer Extérieure (ou la Mer Encerclante) une mer qui entoure toutes les terres d’Arda, y compris la Terre du Milieu.

Bien qu’il n’y ait pas de cartes détaillées du Valinor, on pense qu’il mesure environ 1 100 km de large et 4 800 km de long, avec Aman s’étendant sur 11 000 km de la région arctique d’Arda jusqu’à son équivalent du pôle sud.

Voici quelque chose qui va vous surprendre : à ce stade dans la chronologie des Anneaux de Pouvoir, le monde n’est pas rond – il est plat ! C’est un détail important car techniquement, n’importe qui aurait pu naviguer assez loin vers l’est et trouver Aman – mais ce serait une très mauvaise idée.

Explication de l’Interdit des Valar

amazon mgm studios

L’Interdit des Valar était une règle simple : les Hommes mortels de Númenor n’étaient pas autorisés à naviguer si loin vers l’ouest qu’ils ne pouvaient plus voir leurs propres côtes. En d’autres termes, il leur était explicitement interdit de se rendre à Valinor.

Voici un peu de contexte. Après le sombre incident de la destruction des Deux Arbres, les Valar ont pris des mesures pour protéger leur royaume : la “cache de Valinor”. Plus précisément, ils ont créé les Mers Sombres (ou Mers Ténébreuses) et les Îles Enchantées, bloquant tout passage (pour les mortels ou autres, quiconque n’ayant pas eu la permission des dieux).

Alors, quel rapport avec Númenor ? Eh bien, vers la fin du Premier Âge, après des siècles d’abstinence, les Valar ont aidé les Ñoldor (les Hauts Elfes, ou Elfes Profonds, dont Galadriel fait partie) dans la guerre contre Morgoth.

Après avoir vaincu les forces de Morgoth, les Valar ont voulu récompenser les Edain (le nom donné aux premiers Hommes à s’être installés au Beleriand durant le Premier Âge) pour leur rôle dans la guerre contre le premier Seigneur des Ténèbres. Les Valar ont fait un cadeau incroyable au début du Deuxième Âge, élevant une île des profondeurs de la Grande Mer : l’île d’Elenna. C’est là que le royaume insulaire de Númenor fut établi.

Mais comme d’habitude, les hommes ont tout gâché. Tar-Atanamir, le treizième roi de l’île, est le premier roi Númenóréen à remettre ouvertement en question l’Interdit des Valar. Et lorsque Ar-Pharazôn (oui, le même que dans Les Anneaux de Pouvoir) est monté sur le trône, il a mené une expédition vers Valinor.

Incroyablement, il y est parvenu, mais les Valar n’étaient pas contents. Ils ont alors fait appel au grand patron, Eru Ilúvatar, et sa punition n’a pas été légère.

« Ar-Pharazôn le Roi et les guerriers mortels qui avaient posé le pied sur la terre d’Aman furent enterrés sous des collines en train de s’effondrer ; on dit qu’ils y sont emprisonnés dans les Cavernes de l’Oubli, jusqu’à la Dernière Bataille et le Jour du Jugement », peut-on lire dans Le Silmarillion.

Ce n’est pas tout : Eru Ilúvatar a littéralement changé le monde d’Arda, qui était plat jusqu’à présent, l’étirant de sorte qu’il s’arrondisse en une sphère. Oh, et il a également englouti Númenor sous les flots.

À partir de ce moment, Valinor (et toutes les Terres Immortelles) est enlevé des Cercles du Monde et ainsi retiré de la portée des hommes. Il est alors accessible uniquement par la Voie Droite, sur des bateaux conçus pour ce voyage, fabriqués par Círdan le Charpentier.

À quelle distance se trouve Valinor de la Terre du Milieu ?

Amazon MGM Studio

Avant qu’Eru Ilúvatar ne modifie le monde, il fallait 39 jours pour naviguer jusqu’à Valinor depuis Númenor. Cependant, il n’a jamais été précisé à quelle distance exacte cela se trouve, ni combien de temps le voyage prend sur la Voie Droite.

C’est dans Le Silmarillion que l’on peut lire ceci : « En une heure que les hommes n’avaient pas prévue, ce destin s’abattit, au trente-neuvième jour depuis le départ des flottes. »

Christophe Colomb a mis 36 jours pour naviguer des îles Canaries aux Caraïbes, une distance de plus de 6 000 km. Ainsi, lorsque le monde était encore entier, il s’agissait probablement d’une distance similaire entre Valinor et Númenor.

La Voie Droite ne peut pas être mesurée en kilomètres ou en unité de temps classique ; si vous aviez la chance de faire le voyage, votre perception de celui-ci serait bien différente de ceux qui vous regardent disparaître à l’horizon.

À la fin du Retour du Roi, Tolkien a écrit : « Et le navire s’en alla sur la Haute Mer et passa vers l’Ouest, jusqu’à ce qu’enfin, par une nuit de pluie, Frodon sentit une douce fragrance dans l’air et entendit le son du chant qui venait de l’eau.

« Et alors il lui sembla que, comme dans son rêve dans la maison de Bombadil, le rideau gris de pluie se transforma tout entier en une vitre d’argent et se roula en arrière, et il aperçut des rivages blancs et au-delà un pays vert lointain sous un lever de soleil rapide. »

Peut-être que cela prend 30 minutes, peut-être que c’est un voyage de 20 heures. Mais pensez-y de cette façon : ce n’est techniquement pas une partie d’Arda, mais c’est plutôt ce qui s’apparente le plus au paradis.

Les Terres Immortelles rendent-elles immortel ?

New Line Cinema

Non ! Les Terres Immortelles ne donnent pas l’immortalité aux êtres mortels. Le royaume tire son nom de ses habitants immortels : les Elfes, ainsi que les Ainur (avec les Valar et les Maiar).

C’était l’une des principales raisons derrière l’Interdit des Valar, afin que les hommes ne convoitent pas quelque chose qu’ils ne pourraient jamais avoir.

Au contraire, vous mourriez encore plus vite si vous atteigniez Valinor (et que vous n’étiez ni un Elfe ni un dieu, évidemment). « Car ce n’est pas la terre de Manwë qui rend ses habitants immortels, mais les Immortels qui y résident ont sanctifié la terre ; et là, vous ne feriez que vous flétrir et vous lasser plus vite, comme des papillons de nuit dans une lumière trop forte et inébranlable », explique Le Silmarillion.

Alors… qu’en est-il de Frodon et Bilbon ? Les Valar leur ont donné une permission spéciale pour naviguer vers Valinor, mais ils n’auraient pas vécu éternellement. Leurs jours restants auraient été paisibles, reposants… et comptés. Ils auraient probablement guéri de leurs blessures et profité du temps qu’il leur restait dans le Royaume Béni.

Et pour en apprendre plus, voici tout ce qu’il faut savoir sur les Sept Anneaux des Nains. Vous pouvez également lire nos guides sur Tom Bombadil, le Forodwaith ou encore les Istari.