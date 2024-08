Les Anneaux de Pouvoir : tout sur Pelargir, la cité Númenóréenne du Gondor

Après avoir été mentionnée dans la saison 1, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir emmène enfin les spectateurs à Pelargir, une colonie importante de Númenor en Terre du Milieu.

À la suite de l’éruption de la Montagne du Destin, les habitants des Terres du Sud se sont retrouvés dispersés à travers le paysage nouvellement brûlé du Mordor, luttant pour retrouver ceux qu’ils ont perdus et décidant où aller ensuite. Tout le monde s’est regroupé dans les montagnes, et Bronwyn a déclaré qu’ils se dirigeaient vers Pelargir.

Dans l’épisode 3 de la saison 2 de Les Anneaux de Pouvoir, nous retrouvons Isildur, qui parvient à fuir les araignées de la Forêt Noire et à atteindre Pelargir.

Et si les fans de Tolkien connaissent probablement déjà cet endroit, d’autres spectateurs qui ne sont pas familiers avec l’univers du Seigneur des Anneaux pourraient vouloir en apprendre davantage sur cette cité. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur Pelargir, que ce soit sa localisation ou encore le rôle qu’elle jouera dans l’avenir de la Terre du Milieu.

Où se situe Pelargir ?

Pelargir est la première cité construite par les Númenoréens en l’an 2350 du Deuxième Âge, durant la grande période coloniale de Númenor. Elle se trouve sur la rive droite de l’Anduin, un peu avant la confluence entre ce fleuve et le Sirith. Elle est notamment connue pour être devenue le refuge des Fidèles ayant fui les persécutions des Hommes du Roi, et sera un lieu clé dans Les Anneaux de Pouvoir.

Amazon MGM Studio

Bronwyn a dit qu’elle se rendait à Pelargir avec Arondir, son fils Theo, et les autres habitants des Terres du Sud à la fin de l’épisode 7 de la saison 1, tandis que Miriel promet que Númenor reviendra en Terre du Milieu.

Lorsque nous y arrivons dans la saison 2, Bronwyn est déjà morte, ayant succombé à la blessure causée par une flèche d’Orque. Pelargir apparaît alors comme étant un petit village paisible au bord de l’eau, avec des bateaux faisant des allers-retours vers Númenor.

Selon les écrits de J.R.R. Tolkien, Pelargir se trouvait autrefois près des côtes, mais la chute de Númenor a considérablement modifié la ligne côtière et l’a laissée à près de 80 kilomètres en amont.

Pendant la Guerre de l’Anneau, Pelargir a été attaqué à plusieurs reprises par une race corrompue de Númenoréens connue sous le nom de Corsaires d’Umbar. Comme on le voit dans l’édition longue du Retour du Roi, Aragorn a combattu aux côtés de Legolas, Gimli, la Compagnie Grise et l’Armée des Morts pour défendre Pelargir et vaincre les Corsaires, avant de naviguer sur les navires noirs vers Minas Tirith.

Voici ce qu’il est important de savoir pour Les Anneaux de Pouvoir : Pelargir deviendra le grand port naval du Gondor, un royaume d’hommes qui n’a pas encore été fondé en Terre du Milieu… mais qui le sera, car ceux qui le fonderont sont soit déjà dans la série, soit attendus dans la prochaine saison.

Nous ne révélerons pas de qui il s’agit – la série pourrait également modifier certains éléments – mais de grands changements se profilent à l’horizon pour les Númenoréens.

Pour en apprendre davantage sur Les Anneaux de Pouvoir, consultez notre explication de la place de la série dans la chronologie du Seigneur des Anneaux. Vous pouvez également lire nos guides sur les origines de Morgoth, le Forodwaith ou encore Círdan le Charpentier.

