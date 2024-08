Qui est Círdan dans Les Anneaux de Pouvoirs ? Explication du personnage

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a introduit l’elfe « le plus ancien et le plus sage » de toute la Terre du Milieu : Círdan, un charpentier vénéré avec une longue histoire dans Le Seigneur des Anneaux.

Dans le premier épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, Elrond saute d’une cascade et part avec les trois anneaux elfiques. Gil-galad craint qu’il ne soit mort, mais Galadriel soupçonne qu’il a cherché les conseils de quelqu’un de grande renommée, qui « pourrait faire pencher la balance en sa faveur. »

C’était déjà un indice. Peu après, il arrive aux Havres Gris (ou Mithlond en sindarin), une ville portuaire elfique située des deux côtés du Golfe de Lune (ou Golfe de Lhûn), dans la région du Lindon.

Peu de temps après, nous rencontrons un personnage légendaire et très influent dans les écrits de Tolkien : Círdan.

Présentation de Círdan le Charpentier

Si Celebrimbor est le maître des anneaux, Círdan (aussi connu sous le nom de Nowe) est le plus grand marin et charpentier de la Terre du Milieu. Il est aussi l’elfe le plus ancien dans l’histoire du Seigneur des Anneaux, né à l’époque des Années des Arbres et ayant survécu jusqu’au Quatrième Âge (et au-delà).

amazon mgm studios

Après la Guerre de la Colère et la défaite de Morgoth, Círdan résista à l’envie d’aller à l’Ouest vers Valinor. Au lieu de cela, il devint le Maître des Havres Gris, aidant à construire les navires qui emmènent les elfes vers les Terres Immortelles.

Il a également aidé les Edain (les premiers Hommes qui ont combattu aux côtés des elfes lors du dernier conflit des Guerres de Beleriand), en construisant les bateaux qui les ont conduits vers un royaume insulaire… Númenor.

En plus de son âge, mais Círdan est sans doute l’un des elfes les plus influents de la Terre du Milieu, lié à plusieurs événements majeurs du Premier Âge. Par exemple, il était le Seigneur des Falathrim (le « peuple des côtes » en sindarin), et ses premières suspicions de la malveillance de Morgoth ont conduit au bannissement de la langue quenya par Elwë.

Il a également noué une amitié avec Gil-galad, le Haut Roi de Lindon dans Les Anneaux de Pouvoir, lorsqu’ils ont échappé à la Chute de Falas. Il est clair que Gil-galad le respecte, écoutant instantanément ses paroles sur la signification et le potentiel des anneaux lorsqu’il apparaît dans le Lindon.

Bien qu’il se soit initialement opposé aux anneaux, semblant être d’accord avec Elrond sur le fait que le risque de l’influence de Sauron l’emportait sur le bien pour les elfes, il fut rapidement convaincu de la nécessité de leur pouvoir.

Quel âge a Círdan ?

Círdan a au moins 2 100 ans dans Les Anneaux de Pouvoir, bien qu’il puisse être aussi vieux que 2 300 ans.

Si Círdan est né pendant l’Éveil des Elfes, cela place sa date de naissance en l’an 1050 de l’Année des Arbres.

La chronologie des Anneaux de Pouvoir dans Le Seigneur des Anneaux est un peu plus difficile à déterminer, étant donné à quel point elle a condensé les écrits de Tolkien – cependant, il est raisonnable d’estimer que l’histoire se situe vers l’an 1500 du Second Âge, date à laquelle les fameux Anneaux de pouvoir commencent à être façonnés. Compte tenu de l’étendue de la première saison, le fait que Círdan ait environ 2 100 ans semble donc assez plausible.

Mais le plus incroyable dans tout cela, c’est que sa vie jusqu’à présent n’est en réalité qu’une infime partie de son existence toute entière. Il survit au Deuxième et Troisième Âge, vivant même jusqu’au Quatrième Âge. C’est là que les choses deviennent un peu plus floues, mais on sait qu’il a finalement voyagé vers l’Ouest, à Valinor… quand il avait environ 11 000 ans.

Explication de l’anneau de Círdan

Comme on peut le voir dans Les Anneaux de Pouvoir, Círdan porte Narya. Conçu comme un anneau serti d’un rubis, on dit qu’il a le pouvoir d’inspirer l’espoir, de combattre la lassitude du temps et de conférer à son porteur d’autres pouvoirs magiques comme la Flamme d’Anor.

amazon mgm studios

Tout comme dans les écrits originaux, Gil-galad fait confiance à Círdan pour garder les anneaux après son arrivée aux Havres Gris. Il le conserve pendant des milliers d’années, même après la mort de Gil-galad… jusqu’à l’arrivée de Gandalf, à qui il le remet.

Qui joue Círdan dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Círdan est interprété par Ben Daniels dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Lucasfilm

Après avoir fait ses débuts dans des séries britanniques telles que Casualty ou encore Affaires d’États, il s’est aussi fait connaître dans le monde du théâtre Les Liaisons Dangereuses en 2008.

Par la suite, l’acteur a fait plusieurs apparitions au cinéma, notamment dans Jack le chasseur de géants (2013) ou encore Rogue One : A Star Wars Story (2016) où il incarne le général Merrick.

On a également pu le voir dans de multiples séries, à l’instar de House of Cards, mais aussi L’Exorciste, The Crown, ainsi que Foundation et dans la saison 2 d’Interview With The Vampire.

Círdan était-il dans les films Le Seigneur des Anneaux ?

Círdan apparaît brièvement dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, étant alors interprété par Michael Elsworth.

New Line Cinema

Cependant, si vous prévoyez de revoir les films, n’en attendez pas trop : on peut le voir pendant le monologue de Galadriel dans La Communauté de l’Anneau, et il est présent dans la scène du port lorsque Frodon, Gandalf et compagnie partent pour Valinor dans Le Retour du Roi. C’est tout.

Si vous avez regardé les premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoirs, consultez notre explication de l’épisode 3. Vous pouvez également lire notre guide sur les origines de Morgoth, celui sur le Forodwaith, ou encore celui sur la région de Rhûn.