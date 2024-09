La réalisatrice des Anneaux de Pouvoir révèle le plus grand défi derrière le siège d’Eregion

Catapultes, épées, charges de cavalerie, archers, trolls des collines ; Les Anneaux de Pouvoir vient de livrer sa plus grande bataille à ce jour avec le siège d’Eregion, qui a été un véritable défi pour les équipes lors du tournage.

Bien que la chronologie des Anneaux de Pouvoir soit un peu différente de celle du Seigneur des Anneaux de Tolkien et de ses autres écrits, certains événements restent inévitables ; nous savons que Sauron va forger l’Anneau Unique, nous savons que Númenor va tomber, et (espérons-le) Galadriel sera réunie avec Celeborn.

La saison 2 devait également nous présenter le siège d’Eregion, une bataille gigantesque entre les troupes d’Elrond et de Gil-galad et les Orcs d’Adar, qui ont un seul objectif : vaincre Sauron, peu importe le prix. En d’autres termes, il va y avoir du grabuge, et cela s’annonce aussi violent que sanglant.

Amazon MGM Studio

L’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a délivré une multitude de scènes impressionnantes, avec la réalisatrice Charlotte Brändström équilibrant d’énormes moments en images de synthèse (comme les orcs qui détournent le fleuve en détruisant une montagne), des violences brutales et viscérales (avec Elrond qui massacrant les orcs d’Adar et la mort de l’elfe Mirdania), et enfin Damrod, le troll des collines qui fait des ravages sur le champ de bataille.

Dans une interview avec Dexerto, Brändström a révélé le plus grand défi auquel ils ont dû faire face pour réaliser une telle séquence de bataille : « Je pense que c’était la pluie, la boue, le froid et les nuits très, très longues », a-t-elle expliqué.

« Parce que vous pouvez vraiment tout faire, mais quand c’est quelque chose comme marcher dans la neige. Vous marchez dans une boue très lourde et épaisse. Cela rend tout très lent et très difficile pour tout le monde de se déplacer. L’équipement est basique. Je veux dire, le chemin est plein de boue.

« Tout est boueux, y compris nous. C’était boue jour après jour. »

Amazon MGM Studio

Alex Disenhof, le directeur de la photographie de l’épisode, a dû faire face à un autre défi : l’éclairage. Après tout, la bataille semble se dérouler sur plusieurs semaines, avec des assauts de jour et de nuit sur la cité.

« L’éclairage a été un immense défi. Vous ne pouviez pas simplement dire : “Hé, vous savez quoi, mettons la caméra à 10 mètres par là.” Il fallait le savoir à l’avance parce qu’ils devaient poser des planches sous la boue, sinon tout le monde aurait simplement coulé dedans.

« Ce décor a mis presque un an à être construit… c’était un énorme casse-tête logistique que nous avons dû résoudre ».

La bataille n’est toujours pas terminée. Adar a récupéré l’anneau elfique de Galadriel qui était gardé par Elrond, tandis que ses Uruks s’en prennent aux elfes restants après que les nains semblent les avoir abandonnés.

L’épisode 7 a également montré un autre moment qui pourrait s’avérer controversé, avec Elrond embrassant Galadriel dans une scène qui a choqué l’un des acteurs lorsqu’il a lu le scénario.

Vous pouvez consulter notre calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 pour ne pas manquer la suite de la série Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video. Et pour en apprendre encore davantage, découvrez si Arondir est mort dans la nouvelle saison, ou encore lire notre guide sur les Neuf Anneaux des Hommes.