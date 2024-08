Quand se déroule Les Anneaux de Pouvoir ? Explication de la chronologie du Seigneur des Anneaux

Bien que la série Les Anneaux de Pouvoir soit un préquel de la saga du Seigneur des Anneaux, sa place dans la chronologie de la franchise est un peu plus complexe.

Avec le retour tant attendu des Anneaux de Pouvoir, les fans de fantasy se préparent à replonger dans le monde épique de la Terre du Milieu.

Mais, comme toujours, des questions surgissent sur la manière dont la série s’intègre au reste de la franchise. Les Anneaux de Pouvoir met en scène plusieurs personnages issus du Seigneur des Anneaux, mais elle constitue également une entité totalement unique par rapport aux films que tant de fans adorent.

Avant de retrouver les elfes, les hommes et les orques dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, voici ce que vous devez savoir sur la période à laquelle se déroule la série Prime Video.

Les Anneaux de Pouvoir est un préquel du Seigneur des Anneaux

Les Anneaux de Pouvoir se déroule pendant le Second Âge. La série se situe donc des milliers d’années avant les événements de l’histoire suivante dans la chronologie, à savoir Le Hobbit.

amazon mgm studios

L’auteur J.R.R. Tolkien a indiqué dans une lettre de 1958 (publiée dans le recueil Les Lettres de J.R.R. Tolkien) que les histoires se déroulaient environ 6 000 ans avant notre époque. Il a précisé que l’ère moderne (ou, du moins, moderne à ses yeux à l’époque) se situait quelque part entre le Cinquième et le Septième Âge.

Les Âges couvrent des milliers d’années, bien que les lettres de Tolkien laissent entendre qu’ils pourraient raccourcir avec le temps. Il n’explique pas si c’est le cas ou pourquoi cela pourrait l’être.

Où se situe la trilogie du Seigneur des Anneaux dans la chronologie ?

La trilogie originale du Seigneur des Anneaux se déroule durant le Troisième Âge, une époque où la magie s’est estompée et où de grandes dynasties se sont effondrées.

En dehors des Anneaux de Pouvoir, la plupart des autres médias liés au Seigneur des Anneaux prennent place dans le Troisième Âge. Cela inclut la trilogie Le Hobbit, les jeux vidéo Le Seigneur des Anneaux, La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor (ou Shadow of Mordor) et sa suite L’Ombre de la Guerre (ou Shadow of War), ainsi que l’anime à venir La Guerre des Rohirrim.

Des notes pour une éventuelle suite se déroulant au Quatrième Âge, The New Shadow, ont été découvertes après la mort de Tolkien. Cependant, ces notes sont incomplètes, et il est supposé que Tolkien a abandonné l’idée bien avant sa mort.

La série Les Anneaux de Pouvoir modifie certains éléments

Les Anneaux de Pouvoir prend certaines libertés avec sa propre chronologie afin de se concentrer sur l’histoire sans avoir à se soucier des nuances du lore qui la précède. La série s’inspire principalement du Silmarillion, une œuvre posthume de Tolkien qui sert de préquel au Hobbit.

amazon mgm studios

Cependant, des changements ont également été apportés en raison de problèmes juridiques, car Amazon ne possède pas tous les droits sur le Silmarillion. Par conséquent, Les Anneaux de Pouvoir puise aussi son inspiration dans les annexes qui décrivent et résument les événements que Tolkien a écrits pour Le Seigneur des Anneaux.

Comme l’a expliqué un fan sur le Reddit du Seigneur des Anneaux, « Les Anneaux de Pouvoir est un type d’adaptation complètement différent. C’est essentiellement extrapolé à partir d’un aperçu d’une histoire racontée dans Le Seigneur des Anneaux et ses annexes sur environ 30 pages de texte, tout au plus. Il y a peut-être 400 pages supplémentaires auxquelles Amazon n’a pas accès. »

Quels personnages apparaissent dans les deux chronologies ?

Quelques personnages des Anneaux de Pouvoir apparaissent également dans la série de films originale. Galadriel est certainement la plus notable, ayant été promue au rang de protagoniste, contrairement à son rôle dans les livres.

Nous voyons aussi une version plus jeune d’Elrond, le Seigneur de Fondcombe, et de Gil-galad, le dernier Haut-Roi des Noldor.

Isildur, un ancêtre d’Aragorn, apparaît également dans Les Anneaux de Pouvoir. Il n’est que brièvement visible dans La Communauté de l’Anneau, lorsqu’il vainc Sauron et refuse de se défaire de l’Anneau Unique.

Il y a aussi l’Étranger, qui est fortement impliqué comme étant Gandalf, sans oublier bien évidemment la menace imminente de Sauron, qui apparaîtra enfin dans la saison 2.

Pour être sûr de ne rien manquer de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, consultez notre calendrier de sortie des épisodes. Et pour en apprendre encore davantage sur l’univers du Seigneur des Anneaux, voici notre guide sur les origines de Morgoth, ou encore celui sur les trois anneaux elfiques.

