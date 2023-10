Le réalisateur de la saison 2 de Loki dévoile ses scènes préférées de l’épisode 2

Dans une interview pour Dexerto.com, le réalisateur Dan DeLeeuw a décortiqué certaines de ses scènes préférées de l’épisode 2 de la saison 2 de Loki.

La saison 2 de Loki des studios Marvel a commencé sa diffusion depuis le 6 octobre, et son premier épisode avait déjà fait un départ retentissant, riche en action et en nouveaux personnages. Les fans étaient clairement au rendez-vous pour découvrir la suite des aventures du dieu de la malice, Mobius ou encore Sylvie, alors que le Tribunal des Variations Anachroniques se retrouve sens dessus dessous suite aux événements de la saison précédente.

Les spectateurs ont pu découvrir Ouroboros, le créateur de génie qui permet au TVA de tenir debout, et des indices sur les grands vilains à l’origine des chronologies dans le multivers ont déjà été disséminés en deux épisodes : Kang, alias Celui qui demeure, Miss Minute et Renslayer sont pour le moment aux abonnés absents, mais ne sauraient tarder.

Dexerto.com a eu l’occasion de parler au réalisateur de l’épisode, Dan DeLeeuw. Et ce dernier a discuté avec plaisir de ses scènes préférées dans l’épisode 2 de la saison 2.

Le réalisateur Dan DeLeeuw apprécie les nuances dans les relations de Loki

Pour faire simple, le réalisateur de l’épisode 2 de la saison 2 de Loki aime TOUTES les séquences tournées : “Toutes les scènes étaient mes préférées pour différentes raisons“, a-t-il ainsi expliqué.

“Il y a la scène au début où nous avons pu montrer un peu le côté sombre de Loki. (…) Et nous avons une séquence incroyable entre Tom [Hiddleston] et Mobius qui s’ouvrent l’un à l’autre. Deux personnages qui étaient en conflit lors de la première saison apprennent maintenant à se faire confiance. C’est amusant de voir le dieu de la malice se faire un ami, qui lui demande comment il va. C’est un joli contraste entre ces deux personnalités. Et j’ai adoré Sylvie dès la première saison, donc les réunir à nouveau, vous savez, entre les attentes des spectateurs sur ce sujet et le fait de rester fidèle à l’identité des personnages, [c’est important].“

DeLeeuw a également précisé à quel point Loki semble être en conflit avec lui-même lorsqu’il retrouve Sylvie. D’une part, il comprend la lutte de sa variante pour le libre arbitre, mais de l’autre, le TVA et le multivers sont en jeu… tout comme leur relation complexe. Comme le dit si bien Mobius, avoir une relation avec soi-même est forcément compliqué. Loki marche donc véritablement sur la corde raide dans cet épisode 2.