Le film Five Nights At Freddy’s en dira davantage sur les persos du jeu vidéo

Le film d’horreur sur les terrible mascottes s’apprête à sortir en salles, et la réalisatrice Emma Tammi a expliqué auprès de Dexerto pourquoi elle tenait à ce qu’il reste fidèle au jeu vidéo, tout en offrant de nouvelles perspectives.

Five Nights at Freddy’s adapte le jeu d’horreur du même nom, et comme pour le support de base, le point de départ à l’histoire est simple mais efficace : un agent de sécurité est embauché pour travailler dans la pizzeria de Freddy Fazbear la nuit. Mais ce qui devait être un boulot planqué va finalement s’avérer bien plus dangereux que prévu.

La réalisatrice de Five Nights At Freddy’s, Emma Tammi, ne veut pas décevoir les fans

Après de longues années en développement, le film va enfin sortir dans les salles, et l’engouement des fans lui a déjà permis une rentabilité assurée, le budget étant remboursé avant même sa première diffusion. Sa réalisatrice et coscénariste, Emma Tammi, s’est exprimée auprès de Britanni Johnson de Dexerto.com sur l’adaptation du jeu au cinéma : “Le jeu en lui-même est tellement inspirant pour une adaptation cinématographique. (…) Pour cette atmosphère incroyable. Pour ces jump-scares efficaces. Pour cette mythologie massive et les fils narratifs presque infinis que l’on pourrait tirer. (…) Pour moi, il était évident que ce serait un univers incroyablement riche à adapter au cinéma, donc j’étais vraiment excitée à l’idée de pouvoir m’en occuper.”

Et la réalisatrice ne comptait pas en faire une simple source d’inspiration. Pour elle, il est important de contenter les fans qui attendent le long-métrage depuis des années, mais il faut aussi qu’ils en aient pour leur argent : le but étant d’apporter de nouvelles touches, développer de nouvelles intrigues et personnages, pour que le film ait sa propre identité et puisse autant surprendre les anciens joueurs qu’accueillir les nouveaux spectateurs. Emma Tammi explique que dans le procédé, certains personnages seront davantage montrés et développés par rapport au jeu original.

“Les fans attendent vraiment, vraiment, vraiment ce film depuis très longtemps, donc nous voulions vraiment nous assurer de ne pas les décevoir. (…) En même temps, nous avons créé un film qui doit pouvoir tenir sur ses propres pieds. Avec sa propre histoire, et de nouveaux personnages. Même pour les personnages issus de la mythologie, ils sont de bien des façons plus visibles qu’ils ne l’ont jamais été dans ce film. C’était un travail vraiment excitant.“

Five Nights at Freddy’s sortira le 8 novembre 2023 en France.