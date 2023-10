Le chapitre 237 de Jujutsu Kaisen annonce une nouvelle mort tragique (Spoilers)

Les fans de Jujutsu Kaisen ne se sont pas encore remis de la disparition violente d’un personnage principal dans le chapitre 235, que le 237 a déjà ouvert la voie à la mort d’un autre personnage adoré du public.

Préparez les mouchoirs ! On le savait, Jujutsu Kaisen est un shonen à l’ambiance sombre et dure, surtout dans l’arc actuel. Sans surprise, les décès de personnages appréciés du public sont nombreux, et déchirants. Et pourtant, les fans ne semblent jamais s’habituer à voir les protagonistes mourir, surtout de manière aussi hardcore.

Il ne s’est pas écoulé beaucoup de temps depuis que le bien-aimé Satoru Gojo a rendu son dernier souffle. L’excentrique sensei qui portait le monde sur ses épaules est mort de la main de Sukuna. Seul point positif dans toute cette affaire : Gojo était content de mourir des mains de quelqu’un de plus fort que lui et a quitté ce monde sans regrets. Les fans, eux, n’étaient pas du même avis et peinent encore à faire le deuil.

Alors, quand deux chapitres plus tard, on découvre qu’un autre protagoniste risque bien bien de passer l’arme à gauche, ça devient compliqué à gérer.

Quel personnage de Jujutsu Kaisen risque de mourir dans le chapitre 237 ?

Dans le chapitre 237 de Jujutsu Kaisen, Sukuna se réincarne dans sa forme originale, déjà révélée au chapitre 219. Sukuna a toujours su quelle méthode pourrait le ramener à la vie. Depuis le début de la série, il existe comme un esprit maudit et non comme un utilisateur de malédiction.

Cependant, selon les fuites, le prochain chapitre change tout. Sukuna utilise le corps de Megumi comme réceptacle pour se réincarner en humain. Mais qu’est-ce que cela signifie pour Megumi ? Comme nous le savons, l’âme de Megumi est piégée depuis que Sukuna a pris possession de son corps.

Contrairement à Yuji, Megumi n’a pas l’affinité naturelle pour réprimer une entité aussi forte que Sukuna. Pour aggraver la situation, Sukuna a utilisé la technique de Megumi pour tuer Tsumiki Fushiguro. Sachant combien Megumi a sacrifié pour sa sœur, il n’est pas surprenant qu’il ait été anéanti psychologiquement par la suite.

Depuis, l’âme de Megumi continue de sombrer dans le désespoir. Maintenant que Sukuna est réincarné dans sa forme originale, plus rien ne l’arrête. Dès lors, la mort de Megumi paraît inéluctable.

“Nouvelle mise à jour du ciel les gars.”

“Ça ne PEUT PAS être la dernière image de Megumi…”

Le mangaka de Jujutsu Kaisen avait un jour prévenu ses lecteurs : dans le quatuor des personnages principaux (Gojo, Nobara, Megumi et Yuji), il y aurait soit un mort, soit trois… Gojo décédé, Nobara disparue et Megumi en fâcheuse posture, on ne peut que craindre de verser du côté de la deuxième option de Gege Akutami.

L’attente du prochain chapitre promet d’être longue, alors que les fans sont déjà à fleur de peau.