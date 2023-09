L’auteur de Jujutsu Kaisen brise enfin le silence sur le chapitre 236

Après des fuites concernant le prochain chapitre du manga à succès Jujutsu Kaisen, les réseaux sociaux pleuraient la mort d’un personnage particulièrement apprécié. Face à ce buzz, Gege Akutami a fini par prendre la parole pour expliquer son choix dans le chapitre 236.

Il y a des drames dont on ne se relève pas toujours, et même s’ils ont lieu dans un manga, la douleur ressentie par les lecteurs est bien réelle. C’était l’alerte générale ce mercredi 20 septembre, alors qu’on découvrait la mort aussi subite que brutale d’un protagoniste phare de Jujutsu Kaisen. La déception et le chagrin parcouraient alors les rangs des afficionados du manga et on ne pouvait plus ouvrir Twitter/X sans tomber sur le hashtag #JJK236. Face à ce buzz, l’auteur a fini par rompre le silence pour offrir des explications aux lecteurs.

Chapitre 236 de Jujutsu Kaisen : qu’est-ce qui se passe ? (Spoilers)

Jujutsu Kaisen est un shonen dont le monde est sombre et violent. Des exorcistes y combattent les fléaux, et depuis le début du manga on compte des morts dans chaque camp. On aurait pu croire les lecteurs habitués, mais il n’en est rien : quand l’exorciste Gojo Satoru a été déclaré mort dans des fuites du chapitre 236, les réseaux sociaux ont tremblé.

Alors que l’exorciste réputé comme étant le plus puissant de sa génération semblait sortir vainqueur d’un terrible affrontement face à Sukuna, roi des fléaux, on découvrait finalement qu’il n’avait pas survécu. En réalité, ce n’est pas tant la disparition de Gojo qui a le plus déçu les lecteurs, mais la manière de l’aborder. Le chapitre 236 dévoile en effet son corps coupé en deux, l’action ayant eu lieu hors champ, chose inadmissible pour beaucoup.

Si la majorité des fans se contentait d’exprimer son désarroi face à la nouvelle, une autre partie du lectorat de Gege Akutami n’a pas su garder son sang-froid et est très vite montée au créneau pour faire part de son mécontentement. Face à la horde de lecteurs en colère, le mangaka est finalement sorti de son silence pour parler du chapitre controversé.

Un possible retour en arrière sur la mort de Gojo Satoru ?

Face à la détresse et la colère de ses lecteurs, le mangaka Gege Akutami a alors pris la parole sur Twitter/X, faisant allusion au repos qu’il prend habituellement toutes les trois semaines : “À cause de ma pause, on dirait bien que j’ai oublié de dessiner un chapitre.“

Le ton de la plaisanterie est de mise, mais la réflexion laisse envisager un autre chapitre qui comblerait quelques lacunes et apporterait au moins des explications sur les événements du chapitre tant décrié.